快訊／北市防汛慘了！水利工程爆驗收放水　站長7官商遭約談

▲全國各地積極演練防汛措施，台北市水利處傳出有官員涉嫌在水利工程驗收不實包庇廠商。（示意圖／經濟部）

記者劉昌松／台北報導

台北市即將進入防汛期，相關單位已展開應變措施，但檢調獲報，台北市水利處有官員涉嫌包庇未按規定施工的廠商，以不實驗收等方式放水，疑從中收取不法利益，台北地檢署19日指揮調查局兵分6路搜索方姓副工程司以及方的直屬長官郭姓站長辦公處所，並依涉犯《貪污治罪條例》等罪嫌約談方、郭等7人到案。

台北市5月1日就要進入防汛期，市長蔣萬安才剛主持災害應變中心主持防汛搶險演習，並宣布防汛新規定，包括重要的水門管制「只出不進」措施一宣布，4個小時後就會開始把堤外停車場的車輛拖吊到堤內等措施。

就在全台都開始備戰暴雨防颱之際，檢調獲報，台北市工務局水利處方姓副工程司，涉嫌從2021年起至2022年間，在處理委外水利工程案時，為了協助廠商完成履約，忽視廠商未按規定施工、浮報工程款項，最後還疑似驗收不實，藉此圖利廠商。

專案小組懷疑，方男疑似從廠商獲取不法利益，且方的上司、郭姓站長也疑似涉案，19日由檢察官指揮調查局台北市調處展開搜索，並約談方、郭和葛姓業者等7人到案，全案朝《貪污治罪條例》的利用職務詐取財物，以及圖利等罪嫌方向偵辦。