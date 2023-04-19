大陸小組召集人還是柯文哲？藍議員批蔣萬安怠忽職守　北市這樣說

▲蔣萬安赴民進黨黨團說明本會期重大議、法案及政策。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

台北市長蔣萬安日前指示，台北市副市長林奕華負責雙城論壇連繫工作，但國民黨台北市議員秦慧珠質疑，台北市政府大陸小組召集人仍是前市長柯文哲、前副市長蔡炳坤，批評蔣市府怠忽職守。對此，蔣萬安19日皆未回應，只由台北市政府發言人殷瑋說明「一切進行還算順利」，近期就會對外公布。

秦慧珠19日表示，蔣萬安指示林奕華負責雙城論壇聯繫工作，並由市府大陸小組作為幕僚單位，但她調閱相關資料卻發現，台北市政府大陸小組的召集人仍是柯文哲、副召集人仍是蔡炳坤，整個小組委員任期已於今年3月24日屆滿，但新的大陸小組竟完全未組成，台北市大陸小組目前處於不存在的狀態。

秦慧珠提及，最近一屆市府大陸小組委員由2021年3月25日起聘，任期已於今年3月24日屆滿，但離譜的是，不僅2022年12月25日台北市長換成蔣萬安後，召集人未做任何更動，27位委員中有10位由前市府官員擔任的委員，早已在去年離職卻仍未更換，甚至全部小組委員任期已屆滿快一個月也未續聘。

秦慧珠指出，市府大陸小組設置要點未廢除，但整個組織已被蔣市府「廢除」了，這樣的市府不只螺絲鬆了，更是麻痺了，不只蔣市長應負責，督導秘書處的林奕華、秘書長兼祕書處長李泰興更難辭其咎，「怎可怠忽職守到如此離譜的地步！」

對此，蔣萬安19日中午拜會台北市議會民進黨團前，被問及相關問題時，蔣萬安皆「已讀不回」未回應；會議結束後再問同樣問題，仍沒有多做說明。

台北市政府發言人殷瑋則補充，現在相關人事還在處理中，一切都進行還算順利，大陸小組召集人就是蔣萬安，副召集人是林奕華，相關執行秘書跟幕僚單位也具有延續性，目前府內委員、獲續任的府外委員也都順利完成，近日就會對外公布。

▼台北市政府發言人殷瑋。（圖／記者袁茵攝）