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快幫冰箱補貨！超商獨家「西瓜冰棒」太Q　還有水果方塊冰超清爽

▲▼7-11獨家開賣西瓜冰棒、方塊冰棒。（圖／記者周姈姈攝）

▲7-11獨家開賣「LOTTE Big西瓜風味冰棒」，西瓜籽是巧克力。（圖／記者周姈姈攝，以下皆同）

記者周姈姈／台北報導

要幫冰箱補貨了！就有超商開賣一系列全新冰品，其中有2款水果口味造型冰棒超可愛，分別是切片西瓜與方塊造型，皆是清爽的水果風味，即日起至5/16止還可搭配「冰品博覽會」優惠，可享任選2件8折／5件75折。

7-11獨家開賣2款超吸睛造型冰棒，首推外觀可愛爆表的「LOTTE Big西瓜風味冰棒」，以西瓜汁製成冰棒，西瓜籽則是巧克力，超級適合熱天來一支，另一款則是「LOTTE蘋果鳳梨風味方塊冰棒」，特殊俄羅斯方塊造型，一支吃得到清爽鳳梨與蘋果風味。

▲▼7-11獨家開賣西瓜冰棒、方塊冰棒。（圖／記者周姈姈攝）

▲「LOTTE蘋果鳳梨風味方塊冰棒」方塊造型就像是水果切片，一支能吃到清爽鳳梨、蘋果風味。

另外，7-11還有新品「櫻桃小丸子青蘋果風味牛乳」，每一口都能喝到香濃青蘋果味，即日起至5/2止可享2件45元、6件125元優惠；同步還有「櫻桃小丸子雞蛋酥餅」四連包，以新鮮雞蛋製作可口雞蛋酥，即日起至5/2止可享2件8折、3件以上77折。

▲▼7-11開賣小丸子飲料、零食。（圖／記者周姈姈攝、7-11提供）

▲7-11獨家開賣「櫻桃小丸子青蘋果風味牛乳」，包裝超可愛。

▲▼7-11開賣小丸子飲料、零食。（圖／記者周姈姈攝、7-11提供）

▲「櫻桃小丸子雞蛋酥餅四連包」包裝有小丸子、小玉。（圖／7-11提供）

麥當勞去年首度把人氣漢堡「麥香魚」搬到早餐時段，並加碼推出美味加倍的「雙層麥香魚」，而「雙層麥香魚」近日終於等到回歸消息了，選用蒸的麵包搭配雙層100%真鱈魚，再淋上酸甜塔塔醬、1／2片切達起司，大口咬下滿足爆表，4/19至5/23限時搶吃。

▲▼麥當勞早餐期限限定吃「雙層麥香魚」。（圖／業者提供）

▲麥當勞「雙層麥香魚」回來了。（圖／麥當勞提供）

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