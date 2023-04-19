咬下泡芙爆雙餡！超商最新「10款抹茶甜點」　富士山蛋糕捲太欠吃

▲7-11開賣初夏10款抹茶甜點。（圖／記者周姈姈攝，以下皆同）



記者周姈姈／台北報導

初夏到，味蕾也要跟著換口味！就有超商自今（19）日起開賣全新「10款抹茶甜點」，一定要吃超可愛的「富士蛋糕捲」，裡面包裹雙色抹茶餡，還有「抹茶巧克力泡芙」，咬下直接爆餡；另外還有350間超商門市限定販售與抹茶名店聯名的5款甜甜圈，抹茶控千萬別錯過。

7-11攜手多個人氣品牌開發全新「10款抹茶甜點」，首推聯名一〇八抹茶茶廊的「抹茶富士蛋糕捲」，富士山造型超可愛，特選京都宇治抹茶製成蛋糕體，內餡為抹茶與鮮奶雙餡，口味極有層次，另一款「抹茶紅豆銅鑼燒」使用日本靜岡抹茶粉搭配日本進口銅鑼燒粉製成餅皮，口感Q彈鬆軟，內餡為在地紅豆餡拌入紐西蘭奶油。

▲「抹茶富士蛋糕捲」能吃到抹茶與鮮奶雙餡。



▲「抹茶紅豆銅鑼燒」咬下是香濃紅豆餡。



聯名雀巢KitKat巧克力的「愛餡大亨－抹茶巧克力麵包」，嚴選日本抹茶粉製成鬆軟日式麵包，內餡則是以KitKat可可威化抹醬搭配特調抹茶卡士達餡，另一款「抹茶巧克力泡芙」使用日本抹茶粉製成綠色菠蘿泡芙，咬下能吃到KitKat可可威化抹醬與鮮奶油雙餡。

▲「愛餡大亨－抹茶巧克力麵包」內餡是KitKat可可威化抹醬加上特調抹茶卡士達餡。



▲「抹茶巧克力泡芙」咬下爆雙餡。



最後是「春上蛋糕杯－靜岡抹茶紅豆」，選用香醇日本靜岡抹茶調製抹茶蛋糕，搭配綿密萬丹紅豆內餡，以上5款新品即日起至5/2止可享「春夏抹茶賞指定品項任選第2件省10元」優惠。

另外，7-11限定350間「Mister Donut專櫃」也獨家販售Mister Donut與一〇八抹茶茶廊聯名的5款甜甜圈，分別為「雙層抹茶波堤」、「焙茶巧克力波堤」、「生抹茶波堤」、「雙層焙茶歐菲香」及「抹茶焙茶歐菲香」。

▲「春上蛋糕杯－靜岡抹茶紅豆」每口都充滿抹茶香，還能吃到綿密紅豆餡。



▲7-11限定350間「Mister Donut專櫃」獨家販售Mister Donut與一〇八抹茶茶廊聯名的5款甜甜圈。



麥當勞去年首度把人氣漢堡「麥香魚」搬到早餐時段，並加碼推出美味加倍的「雙層麥香魚」，而「雙層麥香魚」近日終於等到回歸消息了，選用蒸的麵包搭配雙層100%真鱈魚，再淋上酸甜塔塔醬、1／2片切達起司，大口咬下滿足爆表，4/19至5/23限時搶吃。

▲麥當勞「雙層麥香魚」回來了。（圖／麥當勞提供）