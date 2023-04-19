限量5000個！超澎湃「愛心海味比薩」來了　一次吃4種海鮮、起司

▲最新2款海味比薩來了。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

新口味登場！人氣速食品牌「必勝客」強勢推出2款超澎湃「海味比薩」，必吃全台限量5000個的「愛心海味比薩」，不僅集結4款海鮮像是魷魚、干貝等，再搭配4重罪惡起司，每一口都滿足爆表，除外還有鮭魚搭配鯖魚的「西京燒職人鮭魚比薩」，通通超欠吃，即日起正式開賣。

▲「西京燒職人鮭魚比薩」吃得到大塊魚肉。

必勝客打造2款全新海味比薩，首推這顆「愛你魷！究級海味比薩」，特意選用香濃帕瑪森芝心餅皮打造成愛心造型，搭配4款豪華海鮮包括Q彈深海大魷魚、頂級帶卵帆立貝、鮮甜干貝及生食級挪威鮭魚製成的西京燒鮭魚花，還吃得到4重起司有帕瑪森、芝心起司、義大利煙燻起司、莫札瑞拉起司，超澎湃組合肯定要吃，全台限量5000個，趕緊手刀開訂。

加碼還有神還原日本天王最愛京都西京燒料理的「西京燒職人鮭魚比薩」，嚴選生食級挪威鮭魚、野生鯖魚以清酒與白味噌醃製，霸氣鋪在比薩上頭，每一口都能吃到大塊鮮甜魚肉，再搭配日式玉子燒、香濃煙燻莫札瑞拉起司，打造豐富口感，即日起正式開賣。

▲▼繼光香香雞最新「無骨雞柳條」、「泡菜魷魚」來了。

另，繼光香香雞也推出2款全新炸物，必吃每條超過15公分的現炸「爽沾美式炸雞柳」，使用無骨雞胸切成條後反覆裹上咔拉脆粉，接著下鍋油炸成酥脆外衣，搭配軟嫩肉質，好吃到不行，同步推出4款美式特色沾醬任沾，有蜂蜜芥末、糖醋醬、是拉差醬及田園沙拉醬，提醒雞柳條僅開放組合販售，內含1條美式炸雞柳1條、1份美式脆薯、3塊黃金鴨香寶及美式特色沾醬2盒（隨機），也提供加購吃，4月20起於全門市開賣，售完為止；忠孝店不販售，台中三井、LaLaport專櫃及西門店則於平日限定賣。

除外，還有全新「泡菜魷魚」，是軟Q的阿根廷魷魚搭配韓國正統泡菜醬，口感微酸微辣，讓人忍不住一口接著一口，4月20日起於全門市開賣。