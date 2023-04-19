超商獨家！超濃「奶芋冰沙」開賣了　每口都吃得到綿密芋泥、芋角

▲7-11今日起開賣「芋酷同行奶芋冰沙」。（圖／記者周姈姈攝，以下皆同）



記者周姈姈／台北報導

芋頭控快看過來！超商找來芋頭狂熱YouTuber「Ku's dream酷的夢」合作，在3月時搶先開賣4款芋頭甜點，而今（19）起終於能吃到聯名新品「奶芋冰沙」了，冰沙裡加了芋頭泥、芋角，送進嘴裡充滿幸福感，另外也一定要吃「爆餡可頌」，一咬下就會立刻爆出滿滿的芋泥內餡。

7-11攜手人氣百萬YouTuber「Ku's dream酷的夢」推出獨家聯名美食，並在3月時就搶先開賣4款新品，而今（19）起終於能吃到「芋酷同行奶芋冰沙」了，使用產地直送芋頭泥拌入鬆香綿密芋角，每口都能吃到超濃芋頭香，且即日起至5/16前還可享「任2件8折、5件75折」。

「芋酷同行」另外4款聯名新品分別為「芋泥流心雙色可頌」，與振頤軒合作，外層酥脆雙色帶有濃郁奶油香，咬下會爆出滑順醇厚、充滿芋頭顆粒感的大甲芋泥內餡，每一口都充滿幸福感，且除了有3入包裝之外，超過70間哈燒專櫃限定販售單入。

▲「芋泥流心雙色可頌」酥脆的可頌咬下是滿滿的芋泥，這款推薦一定要吃。



▲「芋泥肉鬆華爾滋」為酥脆千層麵包包裹芋泥與肉鬆，口味微鹹微甜。

具台式特色風味的「芋泥肉鬆華爾滋」，外層是酥脆的千層麵包，裡面包著滿滿的芋泥與肉鬆，鹹甜又涮嘴；「芋泥閃電泡芙」將香烤微酥的外皮填入進口鮮奶油和在地香醇芋泥內餡，最後再以白巧克力淋醬點綴；「芋泥包」限定於1300間門市蒸包機台販售，Q彈的包子外皮與熱呼呼的芋泥餡完美結合。

▲下午茶首選「芋泥閃電泡芙」，送進嘴裡會炸出超濃芋泥內餡。



▲「芋泥包」咬下是熱呼呼的芋泥餡。



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▲必勝客限定10天吃大比薩下殺199元。（圖／必勝客提供）