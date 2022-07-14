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全家咖啡120杯　你的一票選出2022高校人氣畢業歌！

畢業歌活動小組／綜合報導

2022高校畢業歌網路人氣票選活動開跑囉！畢業生們用音樂記錄高中獨一無二，無可取代的回憶；用投票挺自己最支持的創作，用你的一票，決定人氣畢業歌！

▲參與2022高校畢業歌網路人氣票選活動，天天投票，120杯美式咖啡等你抽。（圖／畢業歌活動小組）

▲參與2022高校畢業歌網路人氣票選活動，天天投票，120杯美式咖啡等你抽。（圖／畢業歌活動小組）

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就用咖啡來揭開一天美好的序幕！120杯美式咖啡等著你，即日起至8月15日，只要下載《ETtoday新聞雲》App登入/加入會員，即可投票支持您心中最喜愛的高校畢業歌，還能參加抽獎，有機會獲得超人氣【Beats】耳機、網路票選最想要的AirPods，以及全家中杯美式咖啡等好禮，登入投票越多抽獎機會越多！

▲你的一票決定，2022人氣畢業歌！（圖／畢業歌活動小組）

▲你的一票決定，2022人氣畢業歌！（圖／畢業歌活動小組）

每人每天有10票，還能用東森幣額外換票，每10枚東森幣換1張投票券，兌換無上限，投越多抽獎機會越多哦！

參加投票，記得要先下載《ETtoday新聞雲》App登入/加入會員，簡單步驟，即可完成註冊並參加投票活動。

高校畢業歌APP活動流程圖

高校畢業歌APP活動流程圖
▲「2022高校畢業歌」新會員app下載、登錄，及票選活動位置流程。（圖／畢業歌活動小組）


【ETtoday 2022高校畢業歌】馬上行動聽歌投票
  ● 2022高校畢業歌 網路人氣票選活動，馬上參加>>
  ● 2022高校畢業歌 我要聽更多>>


【ETtoday 2022南區高校畢業歌】活動資訊
  ● 活動時間：2022/7/11(一) 11:00 ~ 2022/8/15(一) 12:00止。
  ● 活動方式：
1. 下載《ETtoday新聞雲》App（點我下載）
2. 開啟《ETtoday新聞雲》App，點選下方中間「活動」選項，即可進入活動頁面。
3. 聽取2022高校畢業歌，投票支持您喜愛的參賽歌曲，完成後即可獲得抽獎資格。（每人每日上限10票，每人每天最多投同一首2票）。ps.還可以以東森幣換票加票喔 (以東森幣兌換之投票券則不在每人每日可投之票數之內。)

※請記得至「會員設定」內填妥完整會員資料，才能確保中獎資格喔！

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