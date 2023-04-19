43噸過期巴沙魚改標再賣　「江小魚酸菜魚」負責人夫妻遭起訴

▲43噸過期巴沙魚改標再賣，台中火鍋名店創始人江小魚負責人夫妻遭起訴。（圖／資料照片）



記者游瓊華／台中報導

以「江小魚酸菜魚鍋」在台中打響名號的「威晶國際」，因疫情影響生意，竟將過期巴沙魚（又稱鯰魚、芙蓉魚）改標後賣給加盟店，加盟店在不知情狀況下再售出讓消費者食用。檢方指揮衛生局、警方搜索，查扣包括已改標、未改標的巴沙魚共43公噸，依偽造文書罪嫌起訴2人。

檢方起訴指出，53歲的楊男為香椒公司負責人，也是江小魚酸菜魚公益店的負責人；妻子、47歲的戴女則是威晶國際公司負責人，2人負責江小魚酸菜魚經營、連鎖、食品銷售及行政類工作，於2018年1月至2020年1月陸續以威晶名義從越南進口巴沙魚，保存期限為24個月，陸續在2021年11月到期。

▲衛生局在冷凍庫查扣過期巴沙魚43噸。（圖／資料照片）

起訴書中提到，因為受到疫情影響，進口的4809箱、共計4萬8090公斤的巴沙魚過期沒有賣出。楊、戴兩人為避免損失竟然教唆員工改標，將變造的標籤直接貼蓋過原產標籤，或是直接撕毀原保存期限標籤，再將當中281箱賣給中、彰、投以及台南等4間不知情的加盟業者，不法所得約29萬5050元。

台中地檢署獲報後指揮警方及食安處分別前往辦公室，也到冷凍庫查扣過期巴沙魚43噸，訊後檢方以楊、戴涉嫌變造私文書、販賣虛偽標記商品及詐欺取財等數罪，因想像競合，從重依行使變造私文書罪嫌起訴2人。