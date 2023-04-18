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蘇澳鎮公所廣場「蔣介石騎馬銅像」拆了！盼移到桃園慈湖園區

▲▼宜蘭縣現存最大，蘇澳鎮公所廣場內的蔣介石騎馬銅像被拆除移置。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

▲宜蘭縣現存最大，蘇澳鎮公所廣場內的蔣介石騎馬銅像被拆除移置。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭蘇澳鎮公所為落實轉型正義，18日上午進行拆除豎立在公所前廣場具41年歷史，宜蘭現存最大的蔣介石騎馬銅像作業，中午12時47分許，銅像被安全的吊至地面。鎮長李明哲表示，銅像將先移置到公所旁空地，再與桃園市政府接洽，希望移到慈湖園區安置。

▲▼宜蘭縣現存最大，蘇澳鎮公所廣場內的蔣介石騎馬銅像被拆除移置。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

宜蘭縣現存最大、位於蘇澳鎮公所廣場內的蔣介石騎馬銅像，是於1982年設立，銅像高2米半，下方水泥基座高4米半，重約500公斤，因被視為威權象徵引發爭議，鎮長李明哲為落實轉型正義，3月中旬舉開移置說明會，18日上午進行拆除移置作業。

這座銅像，2005年底曾被人繫繩扯落地面，時任鎮長的國民黨籍李坤山是予以重新修復，2019年3月李坤山民進黨籍的兒子李明哲當選鎮長後，銅像一度被噴漆塗鴉。

8日拆除作業進行時，因銅像，先前曾被破壞、拉落地面，修復時，水泥底座結構連結銅像格外強固，鐵製底板底下還以鋼筋加固，增加銅像移除的困難度。而工程人員在不破壞銅像本體的原則下，先以吊臂、繩索安全固定，再嘗試將銅像的馬蹄與底板分離未果，不得不請請出重型機具，一點一點慢慢敲卸底座下的水泥結構，接著人工登高，以焊切工具將底座鋼筋移除，成功將底板與銅像分離，再將銅像整體吊起，順利移至地面。

▲▼宜蘭縣現存最大，蘇澳鎮公所廣場內的蔣介石騎馬銅像被拆除移置。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

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