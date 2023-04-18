愛犬突「口吐白沫」暴斃！她扮柯南撿雞脖子追查　兇手竟是親戚

▲宜蘭李姓男子不滿親戚飼養的狗對牠吠叫，竟下毒將狗殺死。（示意圖／取自免費圖庫／pixabay）

記者郭玗潔／宜蘭報導

宜蘭80餘歲的李姓男子，只因不滿親戚黃女養的狗「阿軟」曾對他吠叫，竟拿雞脖子沾農藥，丟到黃女家門口誘殺「阿軟」，導致「阿軟」口吐白沫死亡。黃女將「阿軟」遺體和雞脖子送驗後檢出農藥，報警處理，李男犯行也曝光。宜蘭地院審結，依犯不得任意宰殺動物罪，處李拘役30日，可易科罰金，再併科罰金20萬元，全案還可上訴。

判決指出，黃女飼養一隻狗暱稱「阿軟」，於去年8月18日下午在住處突然口吐白沫，黃女緊急將牠送醫後仍不治身亡。事後黃女搜查住處，在家門口發現一截雞脖子相當可疑，便將「阿軟」遺體和雞脖子送往宜蘭縣動植物防疫所，進行檢體採集，結果發現「阿軟」的腸胃和雞脖子皆含有相同農藥成分，立即報警處理。

檢警調閱監視器，查出兇手竟是黃女的親戚李男。只因「阿軟」曾對他吠叫，李男竟懷恨在心，拿雞脖子抹農藥，丟到「阿軟」旁邊，誘使「阿軟」食用後死亡。李男到案後只承認丟擲雞脖子，但辯稱不清楚廚餘裡有農藥。

法官認為，李男自稱黃女家人對其有成見，平時不會交談，按常理一般人不會把廚餘丟入鮮少來往的人家門前，判定李男毒殺「阿軟」證據確鑿，依犯不得任意宰殺動物罪，處李拘役30日，可易科罰金，再併科罰金20萬元，全案還可上訴。