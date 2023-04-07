快訊／因一泡尿奪命！被勸阻竟勒死無辜運將　亂尿男羈押禁見

▲爛醉的陳姓兇嫌，在汐止火車站小黃排班區勒斃1名運將。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者黃宥寧、劉人豪／台北報導

40歲陳男昨(6日)喝得爛醉，於新北市汐止火車站外計程車排班據點徘徊，疑在計程車林姓駕駛車輛附近小便，雙方因此爆發口角，陳男失控徒手勒斃林男，陳男酒測值高達1.07。士林地檢署認為陳男涉犯殺人罪情節重大，且有逃亡、勾串之虞，向法院聲請羈押禁見，今(7日)12時許士林地方法院裁准羈押禁見。

警方指出，64歲林姓小黃運將，6日清晨6時許前往新北市汐止火車站排班，與從事外送工作的40歲陳姓男子發生口角衝突，並徒手勒住林姓運脖子，林當場失去生命跡象，經救護人員電擊7次，送往醫院搶救仍宣告不治，動手的陳姓嫌犯當場被警方逮捕。

▲爛醉的陳姓兇嫌，在汐止火車站小黃排班區勒斃1名運將。（圖／記者邱中岳翻攝）

對於行兇過程，陳姓男子向警方供稱「全部忘記了」，只坦承前一天在汐止與朋友在超商前買酒喝，喝多種混酒，包括清酒，喝完酒後直接回家，但途中卻斷片都不記得，甚至一度胡言亂語對警說「我喜歡你們，我喜歡你們。」

6日下午，檢警前往汐止國泰醫院進行司法相驗，檢察官複訊後，認為陳男涉犯殺人罪情節重大，且有逃亡、勾串之虞，向士林地方法院聲請羈押禁見，今天12時許，士林地方法院裁准羈押禁見。