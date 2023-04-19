快訊／民進黨初選民調出爐！許淑華47.56%出線　桃園區陷延長賽

▲民進黨市議員許淑華（左）將代表民進黨參選台北市立委。（資料照／記者林敬旻攝）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨立委初選民調本周開跑，台北市第七選區（信義、南松山）結果19日上午出爐，將由新系台北市議員許淑華代表民進黨參選2024立委，挑戰國民黨初選出線者，至於昨晚進行桃園市第四選區（桃園區）方面，因18日尚未達到所需份數，將延長至今（19日）晚間6點至10點繼續。

民進黨立委初選如火如荼，台北市第七選區方面，許淑華2020年曾代表民進黨參選，但惜敗國民黨資深老將費鴻泰，本屆面臨英系市議員洪健益挑戰，最終許淑華以互比民調47.56%，勝過洪健益的26.49％，另有25.94％表示無明確人選。

▲民進黨公布初選民調結果。（圖／民進黨提供）



民進黨本周開始進行第一階段立委初選民調，除了本周陸續完成民調的兩選區，以及今天晚間將繼續進行的桃園市第四選區（前市議員范綱祥、前立委余宛如、蕭立妍）、台北市第二選區（立委何志偉、市議員王世堅），本周還有台中市第六選區（市議員黃守達、市議員江肇國、前市議員何敏誠之子何昆霖）、嘉義市（立委王美惠、市議員黃露慧、前市議員凌子楚）、屏東縣第一選區（立委鍾佳濱、縣議員陳明達）、台東縣（立委劉櫂豪、前立委賴坤成）。

至於第二階段，將於4月24日至4月30日進行電話民調，包括新北市第三選區（前市議員李坤城、市議員李余典、市議員彭佳芸）、新北市第四選區（立委吳秉叡、醫師許文琪）、桃園市第一選區（立委鄭運鵬、前市議員郭麗華、桃園航空城前董事長黃適卓）、桃園市第五選區（市議員劉仁照、市議員楊家俍）、基隆市（市議員張秉鈞、市議員張之豪、市議員鄭文婷）、台南市第一選區（立委賴惠員、前觀光局長郭貞慧）。