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快訊／基隆免費電動機車要來了　光陽競標「2車款」搶先曝光

記者郭世賢、劉人豪／基隆報導

基隆市長謝國樑的「青年免費送電動機車」政見，吸引多家電動機車品牌競相投標，大廠KYMCO光陽更在18日發出預告，將在今(19日)與基隆市政府共同宣布重要消息，預計是要參與電動車計畫，而今一早光陽在市府門口擺放i-One和S6兩種車款，讓車種提早曝光。

▲▼基隆電動車 。（圖／記者郭世賢攝）

▲基隆送電動機車，光陽今在市府展示2種參與競標車款，左為i-One，右為S6。（圖／記者郭世賢攝）

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謝國樑最初打出的政見是「送Gogoro或同等級電動機車」，首批適用民國78年至92年出生的市民、設籍基隆滿3年、持有駕照滿1年、累積一定公益時數才符合資格，如果有家中老舊機車可以汰舊換新，則更可以優先申請。

▲▼ 。（圖／翻攝自謝國樑臉書）

▲▼ 。（圖／翻攝自謝國樑臉書）▲謝國樑拋出青年電動機車計畫。（圖／翻攝謝國樑臉書）

不過被點名的Gogoro並未參與此次投標，最主要原因就是Gogoro旗下並未有售價4萬元的車款，即使是全品牌最入門的VIVA車系起跳價也要49980元。

日前基隆市正式編列預算，要採購1萬台以上4萬元的電動機車，此案吸引宏佳騰、PGO摩特動力、中華eMOVING與光陽投標；其中光陽董事長柯勝峯曾在媒體訪談中表達「勢在必得」的決心，因為拿下這筆大單不僅能讓年銷量排行躍升至第2名，而且對於品牌形象與知名度更有大大加分的效果。

▲▼基隆 電動車 。（圖／記者郭世賢攝）

▲▼光陽在市府門口擺放i-One和S6兩種車款 。（圖／記者郭世賢攝）

▲▼基隆 電動車 。（圖／記者郭世賢攝）

光陽公司指出今天將與基隆市政府宣布重要消息，共同舉辦青年電動機車計畫記者會，並且提供i-One和S6兩種車款，放在市府門口進行展示，讓車種品牌曝光。

光陽Ionex全品牌最入門的i-One Air定價也要49800元，但對於仍在成長期的新品牌來說，即使表面上看起來是「賠錢賣」，卻能夠同時收穫銷售量、品牌曝光與討論話題等多重好處，而且只要今年展開交車，就幾乎能把Ionex保送上年銷量第2名的位置，所以會積極搶下這張大單並不意外。

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