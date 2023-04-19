豪雨鋒面來了！全台今起下3天　最劇時間曝

▲最強春雨報到。（圖／氣象局）



記者陳俊宏／台北報導

今年入春最強春雨今天（19日）報到，全台連下3天，越晚雨越大！中央氣象局預報員陳伊秀表示，今日西半部有短暫陣雨或雷雨；周四鋒面逐漸通過，雨勢較明顯、較廣，西半部和東北部有局部大雨或短延時豪雨。

氣象局今晨對金門縣發布「濃霧特報」，今日金門及馬祖易有局部霧或低雲影響能見度，金門已出現能見度不足200公尺的現象，請注意。

[廣告]請繼續往下閱讀...

陳伊秀接受《東森新媒體ETtoday》訪問指出，今天鋒面接近，西半部有短暫陣雨或雷雨，山區有局部較大雨勢發生機率，其他地區為多雲，東半部午後有局部短暫陣雨或雷雨；另外，因西南風較強，東南部可能出現焚風。

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）



陳伊秀提醒，鋒面周四、周五逐漸通過，周四雨勢較明顯、較廣，西半部和東北部有局部大雨或短延時豪雨，其他地區也有短暫陣雨或雷雨；周五中南部、東部和東南部有短暫陣雨或雷雨，其他地區降雨較局部。

陳伊秀表示，周六、周日天氣慢慢穩定，北部、東半部和中南部山區有局部短暫雨；下周一最穩定，各地多雲到晴，山區午後有局部短暫陣雨；下周二另道鋒面通過，東北季風增強，北部、東半部有局部短暫雨。

▼鋒面今逐漸靠近。（圖／翻攝RAMMB）