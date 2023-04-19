一門三傑！空姐轉戰調查官超會游　台大電眼妹棄鴻海是她學姐

▲ 調查局國家安全調查處處長洪慶裕女兒洪婕庭（右）、洪婕琳（左）皆為調查官。（組合圖／記者黃哲民、劉昌松攝）

記者黃哲民、黃資真／台北報導

法務部調查局調查班第59期今(19)日舉行結訓典禮，結訓學員共117人，各個來頭不小，除了多名運動健將，也有長榮前空姐黃詠軒轉換跑道，特別的是，國家安全調查處長洪慶裕小女兒洪婕琳，打破50公尺自由式游泳紀錄，而姊姊「電眼妹」洪婕庭也是在56期畢業的調查官，為政治單位罕見的「一門三傑」。

洪婕琳畢業輔大日文系，輔修金融與國際企業學系，不僅當過空姐，也是1名游泳健將，並在結業前體能測驗中，在50公尺自由式游出33秒成績，打破紀錄；胞姊洪婕庭則是台大國企系畢業，在鴻海工作2年半後毅然決然辭職考取調查官，目前任職於台北市調查處調查官。

▲國家安全調查處長洪慶裕小女兒洪婕琳。（圖／記者黃哲民攝）

洪婕琳表示，從小看著父親工作，受到影響，才會決定跟著姊姊與父親一同進入調查局工作，調查官有維護國家安全、維持社會安定的重要意義存在，希望在調查官工作中找到自身價值，全力投入，發揮自身所長，為團隊提供助力。

▲調查班56期畢業生洪婕庭。（資料照／記者劉昌松攝）



第59期結業總成績第1名為台大化學系畢業的楊智仁，具義大利文專長；第2名為簡翊珈，畢業於北大公共行政暨政策學系，曾擔任VVA蒙古國際志工；第3名為畢業於北市大歷史與地理學系，曾為導遊，就讀研究所期間認為志不在此，決定投身調查特考。

▲長榮前空姐黃詠軒（左）同樣轉換跑道考取調查官。（圖／記者黃哲民攝）



調查局本屆增加報考名額，調查班59期錄取126人，共117名學員結業（含憲兵代訓2人），專長涵蓋文、法、商、理工及醫學等多元領域。

▲第59期調查班共117人結業。（圖／記者黃哲民攝）