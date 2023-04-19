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仇家狹路相逢！少年開BMW尾隨當街狂轟　ALPHARD驚見10彈孔

記者陳以昇、邱中岳／台北報導

新北市板橋分局於4月19日凌晨接獲2名男子投案，表示剛才在板橋區文化路上對車輛開槍，員警查扣改造手槍2支，子彈6顆。追查發現，2男曾在北市中山區遭遇2蘇姓男子及薛姓男子，當時就朝2人開槍，之後展開追逐至板橋區，新北市警方已將遭開槍2男帶回調查，全案依槍砲彈藥管制條例等罪嫌，報請新北地方檢察署指揮偵辦。

▲▼未成年少年與對方有債務糾紛，竟在中山區朝對方開槍。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲未成年少年與對方有債務糾紛，竟在中山區朝對方開槍。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲▼ 金錢糾紛狹路相逢！少年「開車尾隨」當街下車開槍　猛轟10彈右後輪爆 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲金錢糾紛狹路相逢！少年「開車尾隨」當街開槍，這輛ALPHARD有10個彈孔 。（圖／記者陳以昇翻攝，下同）

據警方調查，吳姓男子（未成年）及24歲林姓男子日前與20歲蘇姓男子、19歲薛姓男子疑似有金錢糾紛，雙方於19日凌晨1時許在北市中山區雙城街停車場相遇，吳男立即向蘇男駕駛之車輛開槍，蘇男立即駕車逃離現場，吳男則由林男駕駛車輛追趕，雙方展開追逐。監視器畫面也拍下當時少年駕駛BMW轎車、下車朝對方開槍的畫面。

▲▼ 金錢糾紛狹路相逢！少年「開車尾隨」當街下車開槍　猛轟10彈右後輪爆 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼ 金錢糾紛狹路相逢！少年「開車尾隨」當街下車開槍　猛轟10彈右後輪爆 。（圖／記者陳以昇翻攝）

蘇男及薛男在甩開對方後，開到華江橋上發生爆胎，在新北市板橋區文化路上拖吊車前來時，又遭吳男及林男發現行跡，吳男下車朝車身開槍後，自知難逃而向板橋分局攜槍投案。警方在黑色ALPHARD上發現10個彈孔，現已在4個地點拾獲11顆彈殼。

遭開槍男子到案後，表示是之前與對方有金錢上糾紛所導致，但警方對其說法存疑，且犯嫌槍枝來源可疑，正調閱監視器及數位鑑識，動員警方針對背後案發原因及槍枝來源深入追查中。

新北市警局表示，本案槍擊發生地點橫跨兩個縣市，目前已和台北市警局聯繫，共同組成專案小組報請檢察官指揮偵辦，如發現幫派涉入或涉及特定行業，將擴大追查全力掃蕩相關涉案人士。

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