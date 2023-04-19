　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

猴痘疫情燒！個案返家同住「衣物分開洗」　照護方式一表看

▲▼4/18疾管署疫情周報，慢性傳染病組副組長詹珮君。（圖／疾管署提供）

▲疾管署慢性傳染病組副組長詹珮君。（圖／疾管署提供）

記者洪巧藍／台北報導

國內猴痘疫情升溫，上周一口氣增加15例確定病例，創單周新高。疾病管制署調整猴痘個案處置方式，如果評估符合條件可返家自主健康管理，同時公布居家自我照護指引，如何照護皮膚病灶不留疤，另針對保護接觸對象部分，除單獨一室，使用獨立衛浴設備，如果共用衛浴應該消毒，衣物或者物品要與同住家人分開清洗，使用洗衣機避免省水、快洗模式。

疾病管制署昨（18）日公布上周增加15例猴痘個案，其中有13例本土病例，分布為新北市6例、桃園市5例、台北市1例、高雄市1例；地理位置來說北部風險較高。疾管署副署長羅一鈞表示，目前疫調推估是清明連假前後等長假、社交活動相關，主要仍以性行為等親密接觸傳播，發生情境包含三溫暖、網路交友等，整體社區感染風險提高，推估到5月初前都是疫情發展關鍵期。

[廣告]請繼續往下閱讀...

疾管署12日已宣布猴痘個案處置調整，經過臨床醫師評估沒有重症或者重症風險因子，無須住院治療，且家中條件可1人1室，可採居家自主健康管理。

期間依照病程分為兩階段，疾管署傳染病組副組長詹珮君說明，第一階段避免外出，符合72小時沒有發燒、露出部位皮膚病灶都結痂且可遮蓋、口腔粘膜沒有病灶等4條件後可以進入第二階段，屆時環境狀況允許，可以恢復上班、上學。

疾管署也公布居家自我照護指引，詹珮君指出，以前都在醫院，現在在家中也有要注意的事情，在照顧自己方面，為了避免以後留疤，盡量不要摸或抓撓皮疹，不要刺破水泡或刮擦皮疹，為此也要定期修剪指甲，比免無意中刮傷皮疹。

不小心碰到皮疹時要以肥皂和水洗手，或使用含酒精的乾洗手洗手；口腔內的皮疹可用鹽水沖洗或使用含有氯己定的漱口水，還可溫水坐浴，以減輕不適等。萬一症狀變嚴重和出現呼吸困難、無法進食、飲水、意識不清等，要立即就醫。

▲▼猴痘居家自我照顧指引。（圖／疾管署提供）

▲猴痘居家自我照顧指引。（圖／疾管署提供）

因為是居家照護，可能會有同住家人，要如何去保護別人？詹珮君指出，患者在家中應單獨一室避免和其他人接觸、使用獨立衛浴設備，如果得共用衛浴，每次使用後以1000ppm漂白水或者75%酒精進行消毒。

由於病毒可能污染到衣服、床單，洗衣服盡量自己，使用洗衣機要與他人衣物分開清洗，避免使用經濟、省水和快洗模式，切勿甩弄、搖晃床單或衣物，造成灰塵或皮屑飛揚。

另外也要避免和他人共餐、共用物品，打掃以濕擦為主，還要開窗保持空氣流通，會接觸到皮膚的廢棄物要分開狀帶密封丟棄。

指引也提到，如果無法避免與他人接觸，患者應該戴醫用口罩，保持和他人保持1公尺距離，用衣服等遮蓋患部直到結痂脫落、長出新皮膚。

根據疾管署統計，目前國內累積40例猴痘個案，其中16例尚未康復，分別有9例住院治療中，7例自主健康管理；住院個案大多是家中環境條件狀況不允許。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
滑鼠包裝寫ROC被中國網友圍剿拒買！微星科技急聲明：是中國公
周湯豪「曖昧夜遊」歐弟前妻！　貼肩同行全直擊
「重頭戲」發紫了！最強春雨力拚梅雨　3天預測圖曝
梁云菲私密片外流！前後任男友首發聲　金剛爆粗口
豪雨鋒面來了！全台今起下3天　最劇時間曝
快訊／紐約市中心停車場突崩塌1死5傷　驚悚影片曝

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

周星馳被問「會打飛機嗎」竟超直白回應　再揭BLACKPINK他最愛Lisa

猴痘疫情燒！個案返家同住「衣物分開洗」　照護方式一表看

男性結紮後「還要射15-20次排空精子」　要無套先做1事

「重頭戲」發紫了！最強春雨力拚梅雨　3天預測圖曝

豪雨鋒面來了！全台今起下3天　最劇時間曝

凌晨規模3.6地震！5縣市有感　最大震度3級

尖峰塞車路肩排隊下交流道遭罰4千　網無奈：車子怎麼開？

教室設整片「停機坪」超壯觀！9成都iPhone　過來人笑：都是假的

彰化「送肉粽」45天7場　「一青破三煞」口訣曝光

免治馬桶突「自燃」險火燒屁股！水箱坐墊成焦黑　廠商回應了

老師穿短裙跟學生尬舞　扭電臀洩火辣曲線！

轎車違規迴轉害重機險撞！　騎士追上1拳擊碎擋風玻璃

滿版大臉印在保護套上　秒找到機場輸送帶行李

飛輪海合體？炎亞綸：意願偏普通XD　遭冒名詐騙..喊冤「我爸好歹是醫生」

男愜意躺椅「黑熊突亂入」　對看3秒嚇傻：何時來的？

睡夢中以為在跟女友親　柴對嘴猛舔...他嚇醒XD

奴才高唱「魔性洗澡歌」嚇壞汪 米克斯全身顫抖：求妳放過我！

江宏傑認福原愛「故意斷聯」　談新戀情？沒人要介紹XD

爸假裝教訓兒「借位打手」　米格魯著急阻止保護幼弟

4人吃必比登牛肉湯送錯餐　老闆娘摔錢「我收不起」二代聲明曝影片

周星馳被問「會打飛機嗎」竟超直白回應　再揭BLACKPINK他最愛Lisa

猴痘疫情燒！個案返家同住「衣物分開洗」　照護方式一表看

男性結紮後「還要射15-20次排空精子」　要無套先做1事

「重頭戲」發紫了！最強春雨力拚梅雨　3天預測圖曝

豪雨鋒面來了！全台今起下3天　最劇時間曝

凌晨規模3.6地震！5縣市有感　最大震度3級

尖峰塞車路肩排隊下交流道遭罰4千　網無奈：車子怎麼開？

教室設整片「停機坪」超壯觀！9成都iPhone　過來人笑：都是假的

彰化「送肉粽」45天7場　「一青破三煞」口訣曝光

免治馬桶突「自燃」險火燒屁股！水箱坐墊成焦黑　廠商回應了

快訊／上班注意！　國1「2車追撞」

銀行高階主管指侵醉酒女下屬！還貼耳色喊「妳好濕喔」

周湯豪「口水交流」歐弟前妻！暗巷狂吸全被拍　他發聲揭真實關係

富士康遭控坑殺商家！　何家勁也受害

周湯豪曖昧歐弟前妻「暗處交換口水」　路邊共吸同一支…手機殼洩兩人關係

德國健身房歹徒亮刀狂刺！4人中刀　3人命危

百岳達人「換妻偷拍」外流挨告　他竟1招反報復

周湯豪掰了女團成員「曖昧夜遊」歐弟前妻！　貼肩同行…陳昊森變她過去式

周星馳被問「會打飛機嗎」竟超直白回應　再揭BLACKPINK他最愛Lisa

10度攻頂聖母峰！　著名登山家攀尼泊爾高峰喪命

主子剃完毛照鏡子...崩潰站直 轉頭怒瞪奴才「嚇到吃手手」

生活熱門新聞

「國民背包」JanSport傳結束代理！官網關閉

師穿短裙「跟學生尬舞」　扭電臀洩火辣曲線

終於鹹魚翻身！3生肖接「財神」富貴擋不住

豪雨來了！全台今起下3天　最劇時間曝

洗衣機拆洗費用高　達人揭無痛保養5撇步

最強春雨明襲！全台連下3天　最劇時間曝

內灣老街買「包餡草仔粿」　一咬傻眼了

鋒面明殺進！雨轟全台「半個台灣紅到發紫」　南部迎今年最強雨彈

「上班暗黑規則」妹子怨：每天送公司20分鐘！釣出苦主

免治馬桶突自燃燒起來！水箱坐墊成焦黑

女友「只穿內衣內褲」邀進浴室！他竟1分鐘就完事

凌晨規模3.6地震！5縣市有感　最大震度3級

他搭電梯「最怕碰到馬尾妹」　原因戳笑一票人

好市多神級玩具大降價！家長搶翻

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

梁云菲私密影片外流！多年前檔案突被爆：真的很害怕

「國民背包」JanSport傳結束代理！官網關閉

3女遭封嘴割喉慘死！最後訊息內容曝

正妹泳將「胸前發育太猛」被迫退役！轉行變明星爆紅

師穿短裙「跟學生尬舞」　扭電臀洩火辣曲線

保時捷新一代Cayenne亮相

顏清標驚傳已住院！大甲媽起駕宴被攙扶上台

咳嗽1個月！醫一查「肺癌末期了」　40歲男崩潰：我不相信

獨／中壢氣爆現場曝！家屬：按下去就出事

黃安視網膜剝落「處於半瞎狀態」！曝手術後現況：只用聽的

終於鹹魚翻身！3生肖接「財神」富貴擋不住

豪雨來了！全台今起下3天　最劇時間曝

「車主有留電話」警察也沒轍　內行曝1招有效

節水10%未達標！台南359家用水大戶水表鉛封

英雄聯盟前職業選手被逮！進美甲店詭異脫衣

更多

最夯影音

更多
老師穿短裙跟學生尬舞　扭電臀洩火辣曲線！

老師穿短裙跟學生尬舞　扭電臀洩火辣曲線！
轎車違規迴轉害重機險撞！　騎士追上1拳擊碎擋風玻璃

轎車違規迴轉害重機險撞！　騎士追上1拳擊碎擋風玻璃

滿版大臉印在保護套上　秒找到機場輸送帶行李

滿版大臉印在保護套上　秒找到機場輸送帶行李

飛輪海合體？炎亞綸：意願偏普通XD　遭冒名詐騙..喊冤「我爸好歹是醫生」

飛輪海合體？炎亞綸：意願偏普通XD　遭冒名詐騙..喊冤「我爸好歹是醫生」

男愜意躺椅「黑熊突亂入」　對看3秒嚇傻：何時來的？

男愜意躺椅「黑熊突亂入」　對看3秒嚇傻：何時來的？

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

【測驗】你的愛地球指數有多少?

【測驗】你的愛地球指數有多少?

快來參加你的愛地球指數測驗 天天答題，抽ETtoday限定環保禮物! 4/22好朋友春日趴一起來玩!

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵物王國★歡樂毛兒節

寵物王國★歡樂毛兒節

飼料49折起，滿$1288送零食，滿$1688送$168購物金!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面