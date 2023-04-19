猴痘疫情燒！個案返家同住「衣物分開洗」　照護方式一表看

▲疾管署慢性傳染病組副組長詹珮君。（圖／疾管署提供）

記者洪巧藍／台北報導

國內猴痘疫情升溫，上周一口氣增加15例確定病例，創單周新高。疾病管制署調整猴痘個案處置方式，如果評估符合條件可返家自主健康管理，同時公布居家自我照護指引，如何照護皮膚病灶不留疤，另針對保護接觸對象部分，除單獨一室，使用獨立衛浴設備，如果共用衛浴應該消毒，衣物或者物品要與同住家人分開清洗，使用洗衣機避免省水、快洗模式。

疾病管制署昨（18）日公布上周增加15例猴痘個案，其中有13例本土病例，分布為新北市6例、桃園市5例、台北市1例、高雄市1例；地理位置來說北部風險較高。疾管署副署長羅一鈞表示，目前疫調推估是清明連假前後等長假、社交活動相關，主要仍以性行為等親密接觸傳播，發生情境包含三溫暖、網路交友等，整體社區感染風險提高，推估到5月初前都是疫情發展關鍵期。

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疾管署12日已宣布猴痘個案處置調整，經過臨床醫師評估沒有重症或者重症風險因子，無須住院治療，且家中條件可1人1室，可採居家自主健康管理。

期間依照病程分為兩階段，疾管署傳染病組副組長詹珮君說明，第一階段避免外出，符合72小時沒有發燒、露出部位皮膚病灶都結痂且可遮蓋、口腔粘膜沒有病灶等4條件後可以進入第二階段，屆時環境狀況允許，可以恢復上班、上學。

疾管署也公布居家自我照護指引，詹珮君指出，以前都在醫院，現在在家中也有要注意的事情，在照顧自己方面，為了避免以後留疤，盡量不要摸或抓撓皮疹，不要刺破水泡或刮擦皮疹，為此也要定期修剪指甲，比免無意中刮傷皮疹。

不小心碰到皮疹時要以肥皂和水洗手，或使用含酒精的乾洗手洗手；口腔內的皮疹可用鹽水沖洗或使用含有氯己定的漱口水，還可溫水坐浴，以減輕不適等。萬一症狀變嚴重和出現呼吸困難、無法進食、飲水、意識不清等，要立即就醫。

▲猴痘居家自我照顧指引。（圖／疾管署提供）

因為是居家照護，可能會有同住家人，要如何去保護別人？詹珮君指出，患者在家中應單獨一室避免和其他人接觸、使用獨立衛浴設備，如果得共用衛浴，每次使用後以1000ppm漂白水或者75%酒精進行消毒。

由於病毒可能污染到衣服、床單，洗衣服盡量自己，使用洗衣機要與他人衣物分開清洗，避免使用經濟、省水和快洗模式，切勿甩弄、搖晃床單或衣物，造成灰塵或皮屑飛揚。

另外也要避免和他人共餐、共用物品，打掃以濕擦為主，還要開窗保持空氣流通，會接觸到皮膚的廢棄物要分開狀帶密封丟棄。

指引也提到，如果無法避免與他人接觸，患者應該戴醫用口罩，保持和他人保持1公尺距離，用衣服等遮蓋患部直到結痂脫落、長出新皮膚。

根據疾管署統計，目前國內累積40例猴痘個案，其中16例尚未康復，分別有9例住院治療中，7例自主健康管理；住院個案大多是家中環境條件狀況不允許。