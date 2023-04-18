幫王世堅或何志偉站台？　陳時中喊累：讓我休息一下吧！

▲前行政院長蘇貞昌、前衛福部長陳時中、疫情指揮中心。（圖／記者杜冠霖攝）



記者杜冠霖／台北報導

民進黨台北市第二選區（士林、大同）立委初選最快17日開始民調，立委何志偉、市議員王世堅連日隔空交火。而陳時中也因為一幅畫作被捲入紛爭，陳18日受訪時，被問到未來是否幫王世堅或何志偉站台？陳時中僅苦笑表示，之前選舉已經很累， 「讓我休息一下吧！謝謝。」

國片《疫起》取材自20年前SARS和平醫院封院事件，上週上映後口碑爆棚，勇奪全台新片票房冠軍，民進黨立委蘇巧慧、前行政院長蘇貞昌18日也包場活動。陳時中也出席參加。

會前聯訪時，有媒體追問防疫過程被控62疫苗弊案，最終查無不法簽結，對此，陳時中表示，謝謝檢察單位很明快處理這些事情，一直都有信心，一切都是依法行政、站在人民權益思考所有事情，也許有不周到的地方，但覺得沒有不法的事情。

而近期何志偉、王世堅為初選交鋒、火藥味濃，王世堅日前貼出一幅陳時中畫像，並強調自己不會把畫作放地上，暗諷何志偉曾將陳時中畫像放在立院走廊，何志偉則回擊，有來過他的研究室就知道，走廊就是藝術走廊。

意外捲入初選紛爭，而陳時中日前也在臉書貼出該幅畫作，讓外界猜疑是否相挺王世堅？對此，陳時中僅回應，黨內之間當然是公平競爭，分享那幅畫作是因為覺得畫得很好、很傳神，並沒有任何政治立場。至於未來是否幫何志偉或王世堅站台？陳時中苦笑表示，之前選舉已經很累， 「讓我休息一下吧！謝謝。」