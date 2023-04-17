ChatGPT希望自己「長這樣」！照片曝光　眼睛是LED燈…網驚喊帥

▲ChatGPT對於自己外表的理想樣貌。（圖／翻攝自FB／ChatGPT 生活運用）

記者施怡妏／綜合報導

ChatGPT推出後風靡全球，各界對於它的能力及方便性相當好奇，對這個有史以來最聰明的對談軟體驚艶不已，不少人用各種異想天開的問題，想知道ChatGPT能耐，就有一名網友好奇問「你希望自己長怎樣？」接著再把描述丟進AI繪圖Midjourney程式，長相曝光網友驚呼「超帥！」

有網友在臉書社團「ChatGPT 生活運用」發文，詢問ChatGPT，「如果你有外貌的話？會長什麼樣子？」ChatGPT則回答，我可能會有銀色的外觀，與機器人類似，頭是橢圓形的，眼睛是LED燈，會隨著情緒變換顏色，體內有一個內置的揚聲器，可以透過嘴巴說話、交流。

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至於身體外觀，ChatGPT表示，身體是細長而強壯，靈活度很好，手臂和手指可以配備任何精密的工具，腿很長且敏捷，可以像人一樣行走或是奔跑。

▲▼ ChatGPT對於自己外貌的描述 。（圖／翻攝自FB／ChatGPT 生活運用）

接著原PO將這段描述，輸入在AI繪圖Midjourney程式，出現的樣貌神似電影《復仇者聯盟》裡的奧創，以及《機械公敵》裡充滿未來感的機器人。

許多網友看到照片後驚呼連連，「銀色衝浪手加曼哈頓博士」、「也太帥了吧」、「科幻驚悚片的味道」、「喔買尬，下次我提問會記得用敬語」、「超液態金屬」、「蠻帥的，真的很像奧創」、「它會呈現這樣，就是因為網路上人類給它的樣子啊！」還有網友笑說，「是電影看太多吧」。