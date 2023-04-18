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全能天后楊丞琳完美演繹未來感代謝管家　全新廣告登場

楊丞琳連續3年代言Simply新普利夜酵素全新廣告登場（圖／業者提供）

圖、文／Simply提供

演藝圈影視歌全能綻放，在不同領域持續發光發熱的全能天后楊丞琳，連續三年為軒郁國際旗下夜間代謝專家Simply新普利夜酵素系列代言，一直以來都維持在最佳狀態的她，私底下對於健康保養有獨到見解，3年來搭配著新普利夜酵素，讓她即使遇上繁忙工作日程，也能保持好入睡的品質，同時在睡眠期間促進代謝，維持在最佳狀態。

楊丞琳連續3年擔任Simply新普利夜酵素代言人，在全新廣告中化身新一代的睡眠代謝管理專家，這次拍攝也挑戰不同以往的未來科技造型，透過科技感的代謝管家一角，演繹出高規格的品質管理與研發的專業形象，將全新的超級夜酵素DX分享給大家，讓新普利夜酵素的粉絲透過全新代謝升級版的超級夜酵素，可以盡情享受美食少負擔，透過夜間持續作用的新陳代謝，每一天都能校正回歸好狀態，一早起床維持亮麗滿分的好氣色。這次拍攝訪問中，楊丞琳表示，「出席重要活動前都不能沒有新普利夜酵素，就是要睡前兩顆，才能在活動前一晚睡得好，更能在當天有好的氣色與狀態！」

Simply新普利夜酵素自上市以來突破500萬盒的銷售紀錄，其中符合現代人快速步調推出方便性的代謝補充品，是備受矚目的原因。新普利夜酵素持續鑽研與研發，推出最新代謝進化版「Super超級夜酵素DX」透過雙重專利GABA與全新增量代謝配方，打造全新升級的夜間代謝突破體驗，幫助入睡促進新陳代謝。

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楊丞琳代謝Simply新普利夜酵素

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