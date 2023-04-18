本土猴痘+13！分布北北桃高　羅一鈞曝疫調：2管道感染風險高

記者洪巧藍／台北報導

猴痘疫情攀高峰！疾病管制署今（18）日公布上周增加15例猴痘個案，其中有13例本土病例，分布為新北市6例、桃園市5例、台北市1例、高雄市1例；地理位置來說北部風險較高。疾管署副署長羅一鈞表示，目前疫調推估是清明連假前後等長假、社交活動相關，主要仍以性行為等親密接觸傳播，發生情境包含三溫暖、網路交友等，整體社區感染風險提高，推估到5月初前都是疫情發展關鍵期。

▲疾管署疫情周報，疾管署發言人羅一鈞說明。（圖／記者洪巧藍攝）

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疾病管制署今(18)日公布13例本土個案均為本國籍男性，分別為北部12例及南部1例，年齡介於20多歲至40多歲，於3月26日至4月16日間陸續出現發燒、淋巴腺腫大、水泡、膿疱及紅疹等症狀，並至醫院就醫，經醫師評估後採檢通報，分別於4月11日至4月17日確診。

2例境外移入個案(馬來西亞及日本)分別為北部20多歲外國籍及南部30多歲本國籍男性，確診前均有境外活動史，並於回國後陸續出現症狀，就醫後採檢通報，並於4月11日確診。經疫調匡列相關高風險接觸者19名，已進行衛教並自我健康監測21天，另5名非高風險接觸者已給予一般性衛教注意自身症狀。

羅一鈞表示，以目前有限疫調、發病日與暴露接觸史等推估，和清明連假前後，比較多長假、社交活動發生有關，主要仍是人與人之間的親密接觸、性接觸傳播，發生情境包含三溫暖等營業場所，或者透過網路交友軟體與不特定人士、不熟識的人接觸為主。

羅一鈞表示，這15人都沒有接種過猴痘疫苗，社區整體感染風險提高，且猴痘有21天的潛伏期，估計到4月底、5月初都是疫情發展關鍵期，可能還有潛藏個案後續發病，另近期也有出國人潮，觀察鄰近日本、韓國疫情升溫，東南亞泰國也有案例出現。

疾管署說明，我國自去(2022)年6月23日將Mpox列為第二類法定傳染病，截至今日累計確診40例病例(31例本土及9例境外移入)，其中9例住院治療中、7例於居家自主健康管理中，其餘24例已康復。