苗栗婦遭騙140萬元還被迫加碼　警假面交逮2「幣商」

▲大湖警方破獲股票投資詐騙老梗，假意面交、在超商外逮捕詐團車手，成功攔截250萬元現金。（圖／記者蔡文淵翻攝）

記者蔡文淵／苗栗報導

苗栗大湖一位周姓婦人，誤信網路宣傳之股票內線、明牌，可在短期內獲取巨額暴利，自今年3月份起陸續被騙走了新臺幣140餘萬現金，詐騙集團食髓知味，於4月中旬要求周婦在1天內要再補足新臺幣450萬元，不然其前面的本金、獲利將會被「凍結」、「失效」，婦人報案後配合警方誘捕詐騙集團，在超商外逮捕取款成員，後續將持續追查詐團成員。

大湖警分局表示，周姓婦人自今年3月份起向親友借錢，陸續以匯款、面交方式，被騙走了新臺幣140餘萬現金，期間金融機構行員、分局員警還數次勸阻周姓婦人不要提、匯款，然婦人堅信投資內線股票有暴利可圖，仍堅持其正確的「投資」方式。

詐騙集團食髓知味，於4月中旬，透過LINE通訊軟體，要求周婦在1天內要再補足新臺幣450萬元，不然其前面的本金、獲利將會被「凍結」、「失效」。周婦一時拿不出資金，幾經思慮後，向大湖警分局員警詢問其是否遭遇詐騙，員警受理後，告知周婦這是典型的投資詐騙，並要求被害人配合警方，誘捕詐騙集團。

周婦在警方教導下，與詐騙集團協商將金額調降至250萬元，並約定在大湖某超商面交，惟詐騙集團為設定「斷點」，阻止警方查緝，由詐團透過LINE提供「熱錢包」(區塊鏈錢包)給被害人，再要求被害人將現金面交給虛擬貨幣「幣商」，由幣商將虛擬幣打入詐團的「錢包」中。案經員警便衣埋伏在超商內外，順利將取款之2名「幣商」逮捕，後續將持續追查詐騙集團成員。

警方呼籲，不論是股票、基金申購、虛擬貨幣交易等投資方式，一定要謹慎、小心，慎選政府立案、合法之交易管道，不求短期「一夕致富」、「高額利潤」的可能，才有機會實現真正的「財富自由」!

▲▼大湖警方破獲股票投資詐騙老梗，假意面交、在超商外逮捕詐團車手，成功攔截250萬元現金。（圖／記者蔡文淵翻攝）

