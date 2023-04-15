全面防詐！　新北警「培訓種子教官+校園宣導」出奇招反詐

▲新北警積極宣導阻詐。（圖／新莊分局提供）

記者戴上容／新北報導

警政署下令全台警政單對積極宣導詐騙手法，更將其列入績效評比，各機關花招百出，新北市新莊、板橋、淡水、樹林等分局，近日也透過與培訓里長擔任種子教官、親赴校園宣導以及與房仲業者簽署合作書等五花八門的方式，期盼提高民眾反詐意識。

新北市新莊分局昨天（14日）廣邀轄內84位里長與各級民意代表共同成立「打詐里長隊」。分局長周振安表示，由於近年來因詐騙手法不斷翻新，為使全民「識詐」，除了深入社區，鼓勵鄰里社區更有意識的打擊犯罪，更持續利用臉書及結合各種活動，將防詐資訊廣為宣導，讓民眾不斷接收及更新詐騙訊息以杜絕詐騙，再搭配「堵詐、阻詐、懲詐」，降低詐騙案件發生率，我們將持續全力打擊詐欺犯罪，守護民眾財產安全。

板橋分局則是派員前往台灣藝術大學，以柬埔寨求職詐騙為案例，宣導學生求職或是找打工時，相較於社群媒體上來路不明的徵才資訊，分局長黃南山也說，除將反詐騙宣導理念透過各類媒體、語音推播外，也走進校園分層分眾進行宣導，將現行警政策略的識詐、阻詐觀念向下扎根，有效的防範學生族群受騙上當。

▲板橋前進校園警宣導阻詐 。（圖／分局提供）

淡水分局則是以去年偵破「臺灣版柬埔寨」囚虐詐騙案為例，講授詐欺機房、囚禁帳戶人頭據點徵候，如「短期承租」、「監視器設備數量眾多」、「用電量突增」等，希望房仲業者在仲介買賣或租屋需求時能多留意以阻絕詐欺犯罪。分局長陳保緒說，特別成立友善通報網並簽署打詐合作書，不僅能加強房仲業者在租賃過程中的防範意識，即時發現犯罪線索通報警方，共同打擊犯罪，以保障社區安全，打造安心居住的環境。

▲淡水警向志工積極宣導阻詐。（圖／分局提供）

樹林分局也在志工在職教育訓練中，特別將「識詐」列入課程主軸，分局長趙家輝志工是警方推動便民服務及犯罪預防宣導重要一環，希望藉由深入社區，達到「防詐騙、擋金流、清集團」的目標，讓詐騙無所遁形，並一同消除治安死角，友善通報，共同守護財產安全，打造優質生活環境。