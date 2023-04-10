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普發6000元今開放ATM領現　新北市16分局銀行前宣導防詐

▲▼新北市各警分局派員警在金融機構前協助民眾領取普發6000元，並宣傳阻詐 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲新北市各警分局派員警在金融機構前協助民眾領取普發6000元，並宣傳阻詐 。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者陳以昇／新北報導

行政院推出「全民共享普發現金6000元」政策，可上網登記，領取方式為「登記入帳」、「直接入帳」、「特定偏鄉」、「ATM領現」及「郵局領現」等。ATM領款自今（10）日至10月31日開放民眾至指定金融機構（含郵局）貼有「全民共享普發現金」識別標誌之ATM機台操作；郵局領現則從4月17日起至10月31日止開放民眾持相關證件至臨櫃領現，新北市16分局銀行前宣傳阻詐。

▲▼新北市各警分局派員警在金融機構前協助民眾領取普發6000元，並宣傳阻詐 。（圖／記者陳以昇翻攝）

新北市警察局統一規劃各分局於今（10）日上午8時起針對轄內各貼有「全民共享普發現金」識別貼紙的ATM，規劃由轄區分駐(派出)所員警加強巡簽外；偵查隊、警備隊及交通分隊亦規畫專責警力於領取期間前往轄內各郵局、銀行及超商等處所，維護現場秩序。

▲▼新北市各警分局派員警在金融機構前協助民眾領取普發6000元，並宣傳阻詐 。（圖／記者陳以昇翻攝）

各分局並針對現場民眾講解常見詐騙方式，包括架設假網站，以網址內帶有「6000」，或與政府網站相似網址如「g0v.tw」等，混淆民眾誤以為是政府網站，誤輸入個人資料、銀行帳號等資訊；或透過詐騙簡訊，誘使民眾點擊簡訊內網址，卻連結至釣魚網站或假網站，詐取民眾銀行帳戶或信用卡資料。

新北警局呼籲，詐騙集團可能會利用「簡訊」、「電郵」的方式，發送連結，誘騙民眾「僅需點選連結，即可連結到官方網站申領」不可不防！另外，亦提醒民眾慎防個資外洩，避免遭冒用盜領。

▲▼新北市各警分局派員警在金融機構前協助民眾領取普發6000元，並宣傳阻詐 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼新北市各警分局派員警在金融機構前協助民眾領取普發6000元，並宣傳阻詐 。（圖／記者陳以昇翻攝）

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