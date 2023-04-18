網紅名醫「割包皮涉詐保」150萬交保　發5點聲明回應

▲知名泌尿科醫師顧芳瑜遭檢舉勾結患者詐領高額醫療保險，昨訊後以150萬元交保。（圖／翻攝自鳥科學先生-泌尿科顧芳瑜醫師臉書）



圖、文／鏡週刊

泌尿科醫師顧芳瑜發明式割包皮手術「包皮槍3.0」，造福許多男性，同時他在網路上也小有名氣。而昨（17日）爆出他涉嫌勾結患者詐領高額醫療保險，檢察官訊後諭令顧芳瑜以交保300萬元，由於他籌不到300萬，最後降保為150萬元。

刑事局日前接獲檢舉，知名泌尿科醫師顧芳瑜涉嫌在2020年至2021年間多次替病患製作不實診斷證明，讓病患可以藉此申請一家，甚至多家保險理賠，北檢指揮刑事局兵分14路前往顧芳瑜的診所、住家，以及涉嫌詐領保險金的病患住處搜索，同時查扣大批病歷資料，並陸續拘提顧芳瑜、8名病患到案偵訊。

[廣告]請繼續往下閱讀...

對此，顧芳瑜在臉書粉專發文，針對此風波造成病患和相關人員心理不安，在此向大家表達遺憾和歉意；診所開立的證明一向根據病患實際狀況開立，並無造假。

聲明強調，顧芳瑜經手病患多，實在不能以病患請領理賠之件事和金額當作嫌疑的依據；顧芳瑜不願捲入白色巨塔內的明爭暗鬥，故而選擇離開北醫向外打拚，此次事件讓人不免聯想是否為同業惡意檢舉。

最後，顧芳瑜診所表示，作為男性健康的領航者，是他們的期許與目標，他們也不會被這件事打到，未來也將秉持此理念繼續服務民眾。



更多鏡週刊報導

康軒教科書稱「土豆=馬鈴薯」挨批 教長也驚：審查不可能過

教部《國語詞典》也稱土豆=馬鈴薯 他好奇發問釣出網友回：在台中指子彈

「土豆=馬鈴薯」康軒挨轟道歉 搜尋教育部《國語辭典》尷尬了