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斯洛伐克「米格機」援烏克蘭　俄國反普丁異議人士遭判25年

▲▼斯洛伐克米格-29（Mig-29）戰鬥機。（圖／翻攝推特「@visegrad24」）

▲斯洛伐克米格-29（Mig-29）戰鬥機。（圖／翻攝推特「@visegrad24」） 

文／中央社

斯洛伐克國防部表示，承諾提供給烏克蘭的13架米格-29（MiG-29）戰鬥機已全數交付。俄羅斯反對派人士卡拉姆扎批評莫斯科在烏克蘭發動戰爭，遭到重判25年監禁。

●普丁接見中國國防部長 讚許俄中軍事合作
俄羅斯總統普丁在莫斯科接見中國國防部長李尚福，對於兩國軍事合作予以讚許。兩國已宣示夥伴關係「無上限」。

路透社報導，克里姆林宮公布畫面顯示，普丁（Vladimir Putin）與李尚福握手後，在會議桌前就坐。俄羅斯國防部長蕭依古（Sergei Shoigu）也出席這場會面。

普丁致開幕詞時說：「我們兩國關係在各個領域都有長足進展，在經濟、社會、文化和教育部門，以及在軍事部門。」

自從去年2月俄羅斯全面入侵烏克蘭以來，莫斯科和北京已經採取行動進一步加強兩國經濟、政治和軍事關係。

▲▼俄羅斯異議人士卡拉姆扎（Vladimir Kara-Murza）於11日被捕，法院12日對他判處15天刑期。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 卡拉姆扎17日被判處25年徒刑。（圖／達志影像／美聯社）

●批評普丁遭控叛國等罪名 俄異議人士被判25年監禁
俄羅斯反對派人士卡拉姆扎（Vladimir Kara-Murza）被控叛國等多項罪名已遭定罪，莫斯科法院重判卡拉姆扎25年監禁，創下俄國全面入侵烏克蘭以來這類罪名最重的刑罰。

路透社報導，卡拉姆扎在法院宣判25年徒刑之後，高呼反對派的口號「俄羅斯將獲得自由」。

卡拉姆扎批評莫斯科在烏克蘭發動所謂的「特殊軍事行動」後，遭國家檢察官以叛國和詆毀俄軍等罪名起訴，求處25年徒刑。

●斯洛伐克援烏抗俄 13架米格機全數交付
路透社報導，在烏克蘭對抗俄羅斯入侵之際，斯洛伐克於3月加入波蘭的行列，承諾提供烏克蘭13架蘇聯時期米格-29戰鬥機，首批4架已於當月交付。

斯洛伐克國防部表示，斯洛伐克已交付其餘的9架米格-29戰鬥機給烏克蘭。

斯洛伐克國防部長納德（Jaroslav Nad）在聲明中表示：「我們為所當為。」

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