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靠俄烏戰發大財！南韓軍火商簽單「狂售砲彈」　估業績衝破1兆韓元

▲▼美國向尹錫悅政府要求提供南韓產製的155mm砲彈50萬發。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國向尹錫悅政府要求提供南韓產製的155mm砲彈50萬發。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

自從俄烏戰爭後，全球面臨通貨膨脹、原物料和能源價格上漲等問題，而南韓出現長達13個月的貿易逆差，就連三星電子也因半導體產業景氣不理想，導致第一季營業利潤和去年同期相比大跌95%，全國陷入一片愁雲慘霧。不過，南韓彈藥軍火商「豐山集團」卻可望靠俄烏戰爭發大財。

根據韓媒《News1》，隨著俄烏戰爭邁向長期化，美國、包括波蘭在內等歐洲各國在長期提供烏克蘭武器援助後，導致砲彈和彈藥庫見底、供應逐漸匱乏，因此外洩的機密文件才會提到美國要求南韓提供彈藥方面的援助。業界人士今（17）日透露，南韓防衛事業廳已確認和美國拜登政府簽約，租借美軍50萬發的155mm砲彈。

從美國去年一整年向烏克蘭提供的近100萬發砲彈的量來看，單獨要求南韓租借美軍50萬發砲彈，其實在數量上相對龐大。據悉，自從俄烏戰爭陷入膠著後，烏克蘭持續向歐盟等西方國家求援，表示每個月至少需要35萬發以上的彈藥，才能應付俄軍猛烈的攻勢。

▲▼南韓K2黑豹主力戰車180輛去年12月首先交付給波蘭。（圖／達志影像／美聯社）

▲南韓K2黑豹主力戰車180輛去年12月首先交付給波蘭。（圖／達志影像／美聯社）

豐山集團（Poongsan Group，股票代號為103140）主要生產製造金屬、各種彈藥，是南韓國內唯一負責生產各類型彈藥、砲彈的廠商，由於創辦人柳纘佑的本貫（祖籍）為豐山柳氏，因此將其創辦企業稱為豐山。

南韓金融監導院指出，豐山集團光是從去年12月起至今年1月為止，依序和南韓防衛事業廳簽下1167億韓元、和現代樂鐵簽下2934億韓元、和韓華航空航天（Hanwha Aerospace）簽下1647億韓元，合計總共5748億韓元（近新台幣133億元）的大口徑彈藥類供應契約。

其中，現代樂鐵去年8月曾和波蘭簽下合約，優先提供180輛K2黑豹戰車，預計雙方今年第2季會再度簽約；至於韓華航空航天則和波蘭簽下供應K-9自走砲672門。

▲▼南韓K9自走砲於22日美韓聯合軍演時出現在坡州陣地。（圖／達志影像／美聯社）

▲南韓K9自走砲去年8月美韓聯合軍演時出現在坡州陣地。（圖／達志影像／美聯社）

報導指出，近來全球各國開始走向「擴張軍備」的基調，除了波蘭以外，南韓軍火商所生產的各種武器還開始出口到歐洲、中東、亞洲，而搭載在這些武器系統裡的砲彈和彈藥全部由豐山集團生產，由此推測未來全球對豐山集團所生產的砲彈、彈藥等需求仍會持續看漲。

對此，韓國投資證券預估豐山集團今年軍火部門的銷售成績可以比去年成長2.1%、達到9200億韓元，至於BNK投資證券、三星證券則各預估豐山集團的銷售成績可望達到9750億、甚至是1兆14億韓元。

另外，自從去年2月爆發俄烏戰爭後，豐山集團銷售成績和前一年相比大幅成長21.7%、來到了9009億韓元，因此今年的發展更是不可限量。

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