她公審阿伯搭港鐵「狂看短裙女」　照片一出反遭全場逆風罵翻

▲女網友PO文稱，她在搭乘港鐵時，目擊有色狼「目視騷擾」旁邊一位女子，氣得拍照公審。（圖／翻攝自臉書）

記者趙蔡州／綜合報導

香港一名女網友日前發文，指她日前乘坐港鐵時，看見一位阿伯不斷打量旁邊女子的身材，甚至一度靠近並踮腳看，痛斥阿伯根本是「鹹濕佬」（色狼），提醒其他女乘客注意。不過貼文一出反遭網友砲轟，許多人看了照片後認為，阿伯只是看一眼，為何就要被當成色狼公審，直呼「以後男人上街，是不是都要蒙眼」。

根據香港01報導，原PO在臉書社團「沙田之友」發文，感嘆每當夏天天氣炎熱，就是「鹹濕佬」出沒的時候，原來她日前在港鐵大圍站搭車時，在車廂內看見有一名阿伯不斷打量旁邊一位女子的身材，甚至一度靠近並踮腳看，讓她直呼「各位女士搭公共交通，人多的地方就要特別小心」。

原PO也貼出當時的照片，可以看見一位身穿紅色、橘色條紋上衣的阿伯站在車廂門口處，雙手抱胸沒有攙扶任何東西，其中一張照片則有稍微偏頭，往站在門邊的短裙女子看去，也正是這個動作被原PO指責是「鹹濕佬」。

▲原PO在臉書發文，提醒其他女子搭乘公共運輸時，要小心色狼。（圖／翻攝自臉書）

貼文一出立刻引發網友熱議，不過大多數人不認同原PO，甚至紛紛砲轟原PO，「看一下都要公審嗎」、「男人就有罪」、「以後男人上街，是不是都要蒙眼」、「以後男人搭車要記住，只可以看男人，不然會被人罵」。而原PO遭到網友抨擊後，目前已把公審文刪除。