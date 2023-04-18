　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

她公審阿伯搭港鐵「狂看短裙女」　照片一出反遭全場逆風罵翻

▲▼短裙女乘港鐵被阿伯狂望　港女PO相公審視姦反掀罵戰　後續更狂。（圖／翻攝自臉書）

▲女網友PO文稱，她在搭乘港鐵時，目擊有色狼「目視騷擾」旁邊一位女子，氣得拍照公審。（圖／翻攝自臉書）

記者趙蔡州／綜合報導

香港一名女網友日前發文，指她日前乘坐港鐵時，看見一位阿伯不斷打量旁邊女子的身材，甚至一度靠近並踮腳看，痛斥阿伯根本是「鹹濕佬」（色狼），提醒其他女乘客注意。不過貼文一出反遭網友砲轟，許多人看了照片後認為，阿伯只是看一眼，為何就要被當成色狼公審，直呼「以後男人上街，是不是都要蒙眼」。

根據香港01報導，原PO在臉書社團「沙田之友」發文，感嘆每當夏天天氣炎熱，就是「鹹濕佬」出沒的時候，原來她日前在港鐵大圍站搭車時，在車廂內看見有一名阿伯不斷打量旁邊一位女子的身材，甚至一度靠近並踮腳看，讓她直呼「各位女士搭公共交通，人多的地方就要特別小心」。

原PO也貼出當時的照片，可以看見一位身穿紅色、橘色條紋上衣的阿伯站在車廂門口處，雙手抱胸沒有攙扶任何東西，其中一張照片則有稍微偏頭，往站在門邊的短裙女子看去，也正是這個動作被原PO指責是「鹹濕佬」。

▲▼短裙女乘港鐵被阿伯狂望　港女PO相公審視姦反掀罵戰　後續更狂。（圖／翻攝自臉書）

▲原PO在臉書發文，提醒其他女子搭乘公共運輸時，要小心色狼。（圖／翻攝自臉書）

貼文一出立刻引發網友熱議，不過大多數人不認同原PO，甚至紛紛砲轟原PO，「看一下都要公審嗎」、「男人就有罪」、「以後男人上街，是不是都要蒙眼」、「以後男人搭車要記住，只可以看男人，不然會被人罵」。而原PO遭到網友抨擊後，目前已把公審文刪除。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

ET快訊
威力彩2.4億獎落台中！　業者：早就有預感了
「雷雨彈」要來了　全台雨變天！3天降雨出爐
好市多「神級玩具」大降價！　全台門市被掃光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

她公審阿伯搭港鐵「狂看短裙女」　照片一出反遭全場逆風罵翻

中國海事局突發航行警告！黃海今進行「重大軍事活動」

他拍「女友瘋罵麵難吃」影片爆紅　全場一聽反力挺女方：真心勸分

陸網熱議全班同學在教室內吞雲吐霧　一看學院名秒懂：課程需要

北京地鐵終於「脫罩」　乘車廣播改「建議」佩戴口罩

兩岸小三通金廈航線復航百日　廈門邊檢數據：累計4.95萬人次出入

蘇丹內戰波及央視駐地大樓　躲地下室避難連房頂也被打穿

吃排骨一口咬下全是「白色物體」　店家要賠償「4888」諧音氣壞顧客

美驅逐艦「米利厄斯」穿行台海　陸東部戰區：全程跟監警戒

陸北方多地再現「火流星」破空　綠光軌跡滯空近10秒

爸假裝教訓兒「借位打手」　米格魯著急阻止保護幼弟

BLACKPINK再登科切拉！　Jennie、Lisa飆髒話嗨翻

最強春雨！全台連下2天　19、20雨最大防雷擊強風

納豆羞喊依依：親愛的老婆❤️　她笑回「我老公是柯震東XD」

貓皇吃肉泥卻舔到爸手指　牠轉身突罵髒話「塞X娘」

劉青雲、鄭秀文「金像獎奪帝后」！　入圍10次首封后...笑唱：等得花兒也謝了

小女童池邊餵食「超肥大錦鯉」　影片瘋傳震撼眾人：這是什麼豬

權威名醫顧芳瑜涉詐保　雙手上銬遭警方帶走！

陸馬戲團2獅子突出籠外　觀眾驚嚇逃竄「跑到掉鞋」

李多慧下次來台時間曝　粉絲嗨炸瘋搶門票完售

她公審阿伯搭港鐵「狂看短裙女」　照片一出反遭全場逆風罵翻

中國海事局突發航行警告！黃海今進行「重大軍事活動」

他拍「女友瘋罵麵難吃」影片爆紅　全場一聽反力挺女方：真心勸分

陸網熱議全班同學在教室內吞雲吐霧　一看學院名秒懂：課程需要

北京地鐵終於「脫罩」　乘車廣播改「建議」佩戴口罩

兩岸小三通金廈航線復航百日　廈門邊檢數據：累計4.95萬人次出入

蘇丹內戰波及央視駐地大樓　躲地下室避難連房頂也被打穿

吃排骨一口咬下全是「白色物體」　店家要賠償「4888」諧音氣壞顧客

美驅逐艦「米利厄斯」穿行台海　陸東部戰區：全程跟監警戒

陸北方多地再現「火流星」破空　綠光軌跡滯空近10秒

擬35萬人撤僑計畫　印尼官員證實「預測各種可能性」

白頭海鵰「把石頭當蛋孵」！1個月後奇蹟當爸　溫馨父子照曝光

印尼正在擬定「在台35萬人」撤僑計畫　外交部回應

主人水果店已歇業...阿金不懂「拼命裝箱」她一看監視器鼻酸

她公審阿伯搭港鐵「狂看短裙女」　照片一出反遭全場逆風罵翻

陸戰隊4艘突擊艇現台東富岡港　居民驚：要打仗了嗎

婦幫兒子找伴嫌女方不配　一得知背景要求見面遭拒

長腿妹街頭露出不雅照瘋傳　香港人肉搜抓到正妹網紅

最愛買精品不是中國　這國爆買「LV、香奈兒」破900億銷售額

AV女優絲襪對決！Joeman被「最強美腿」強抱掀暴動　女友冷回14字

蛇在主人手中緩慢脫皮　撕開聲音蘇麻過程療癒

大陸熱門新聞

他拍女友瘋罵麵難吃　影片爆紅

中國發布航行警告！黃海進行重大軍事活動

吃排骨一口咬下全是「白色物體」 店家要賠償「4888」諧音氣壞顧客

包皮割一半突加價！30歲男醒來氣炸持刀捅死醫生

她公審阿伯狂看短裙女　全場逆風

電動車進入淘汰賽　理想CEO：最過癮3年開始了

女兒非丈夫親生！妻喊冤沒和別人同房　反轉真相曝

戶頭多出400萬！陸警校生「沒花掉一毛錢」遭判無期

國中畢業就工作　弟弟供2姊念大學

雜技女演員高空當眾墜亡！極速下落砸地畫面曝

最美新娘結婚3個月遭出軌！丈夫鹹濕對話曝

16歲網美無照騎重機　嗆「危險你媽」自撞慘死

小三慘被扒衣「裸體示眾」　網歪樓：真的正

正妹相親！本尊現身網驚呆「翻車翻到車毀人亡」

更多熱門

相關新聞

港女來台包車臨時放鳥！司機開160公里撲空

港女來台包車臨時放鳥！司機開160公里撲空

許多外國遊客來台灣時，會選擇包車出遊。不過，台中一名業者指控，日前接到香港一名何姓小姐包車出遊的請求，當天開了160公里的車跑到桃園機場接人，結果竟慘遭放鳥，氣得他將對話公布在網路上，事件引起討論後，也有許多香港人不斷留言道歉，希望業者能夠息怒。

搭港鐵要小心！女遊客遭變態摸屁股求救無人幫

搭港鐵要小心！女遊客遭變態摸屁股求救無人幫

國境解封！香港鐵道作家包下「台鐵列車」補辦婚禮　圓3年前夢想

國境解封！香港鐵道作家包下「台鐵列車」補辦婚禮　圓3年前夢想

司機先撞再下車痛打港女　暴力影片曝

司機先撞再下車痛打港女　暴力影片曝

港籍女畫家遭惡司機痛毆　臉書曝：怎麼動都痛

港籍女畫家遭惡司機痛毆　臉書曝：怎麼動都痛

關鍵字：

港女港鐵

讀者迴響

熱門新聞

船員才下船　急衝極樂淫窟點23歲「棉花糖妹」交易

好市多神級玩具大降價！家長搶翻：超耐用

小S招牌短髮突消失！「變溫柔長髮」　網驚呼：好像林志玲

雷雨彈來襲全台變天　3天降雨出爐

女星一轉身「巨胸狂冒青筋」！

李多慧一回韓「台灣限動全消失」！網掀背後原因

面試被刷掉！她不甘心「去信問原因」竟反轉結局

男大生威脅性愛片外流　性侵學妹逼吃避孕藥　

「蝦子端上桌」準婆婆怒走人！媒人嗆：婚事免談了

女兵妻約同袍吃鮑魚！綠夫家裡撿威而鋼開吉

全台防劇烈天氣！　雨最大時間曝

即／威力彩2.44億一注獨得　獎落台中

名醫顧芳瑜上銬移送北檢

玉山金明開始申購！一次可抽2張　抽中現賺1.1萬

刮光肛毛！男大生滲屎流湯「黏死屁股」臭到吐

更多

最夯影音

更多
爸假裝教訓兒「借位打手」　米格魯著急阻止保護幼弟

爸假裝教訓兒「借位打手」　米格魯著急阻止保護幼弟
BLACKPINK再登科切拉！　Jennie、Lisa飆髒話嗨翻

BLACKPINK再登科切拉！　Jennie、Lisa飆髒話嗨翻

最強春雨！全台連下2天　19、20雨最大防雷擊強風

最強春雨！全台連下2天　19、20雨最大防雷擊強風

納豆羞喊依依：親愛的老婆❤️　她笑回「我老公是柯震東XD」

納豆羞喊依依：親愛的老婆❤️　她笑回「我老公是柯震東XD」

貓皇吃肉泥卻舔到爸手指　牠轉身突罵髒話「塞X娘」

貓皇吃肉泥卻舔到爸手指　牠轉身突罵髒話「塞X娘」

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

2023好朋友春日趴早鳥禮

2023好朋友春日趴早鳥禮

即日起至4/18(二)，快來報名春日趴早鳥禮，即有機會獲得精美小禮喔!

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【測驗】你的愛地球指數有多少?

【測驗】你的愛地球指數有多少?

快來參加你的愛地球指數測驗 天天答題，抽ETtoday限定環保禮物! 4/22好朋友春日趴一起來玩!

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵物王國★歡樂毛兒節

寵物王國★歡樂毛兒節

飼料49折起，滿$1288送零食，滿$1688送$168購物金!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面