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他變了？12星座男「交往後劣化指數」　第1名成熟→火爆屁孩

▲▼情侶，吵架，男女，戀愛，分手 。（圖／CFP）

▲劣化指數高達90%的牡羊男，從成熟秒變火爆屁孩，讓人難以接受。（示意圖／視覺中國）

文／亞提米斯

還在追妳的時候，大概每個男人都希望在自己喜歡的女人面前展現出自己英明神武、溫柔體貼、能文能武的完美形象，只不過告白成功、交往之後，很多男人原形畢露，什麼樣的壞習慣都會一樣樣展現出來，有些星座的男人不會差太多，但有些男人真的是差很多，究竟十二星座男人在交往後劣化的機率有多高呢？跟著亞提米斯一起來看看吧！

請參考太陽、金星星座

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★牡羊男：交往後劣化指數：90%

很多女人其實還蠻頭痛的，牡羊男交往之後就迅速劣化成一個相當難搞的死孩子，特別是一開始表現得很成熟的話，往往交往後就容易原形畢露的展現出相當任性、孩子氣、又容易發脾氣的火爆個性，整個變成一個超級「大男孩」。

他們本來就很主觀、很有主見也相當的有自我的想法（妳想說這是自私也可以），雖然牡羊男還是很愛妳的，但妳會發現他們任何事情的出發點都是從自己的角度出發，跟在追妳時那種百依百順的態度差很多，當然就容易被女生覺得是劣化得很嚴重。

★金牛男：交往後劣化指數：20%

頂多也就是變得更愛錢而已。金牛男其實一直都是蠻沉默的類型，他們在追求女生的時候態度向來都是以誠懇著稱，當然態度上也就是相當的誠實，整體來說不會有什麼太多的花招，他們很清楚太多花招根本就是種虛幻的事物，不實際。

金牛男在交往後不怎麼容易有劣化過頭的傾向，頂多讓女方覺得這個男的實在是比自己想像當中的更固執更難搞、更講不聽而已，頂多也就是讓女生覺得這男生實在是為錢拚命還有點吝嗇，但至少各方面來說，跟交往前不會差太多。

★雙子男：交往後劣化指數：50%

交往後通常女生會發現雙子男不如自己想像中那樣的活潑，他們的人生有一半的時間是非常安靜、冷靜到不說話的，心情的轉變更是快得比翻書還要更快，更讓人抓不準雙子男的心思和想法，笑臉、抓狂只在一瞬間而已。

基本上來說，交往後的雙子男大概就會冷掉一半的熱情，他們是喜歡新奇事物的一個星座，交往後越來越瞭解對方之後，就越會拿出比較冷淡的那一面，倒不是不愛了、只是覺得沒那麼好玩了而已，不過也不會差太多就是了。

▲分手,情侶。（示意圖／記者許力方攝）

▲雙子男有了另一半、越了解對方後，因為覺得不好玩了就會表現得冷淡。（示意圖／記者許力方攝）

★巨蟹男：交往後劣化指數：30%

主要還是要看巨蟹男的媽好不好搞定。其實巨蟹男本身倒是不會有什麼變化，交往前交往後的巨蟹男通常都還蠻細心又體貼的，他們天生就是走比較溫柔貼心的那個路線，在一起之後只會更貼心更細心，更愛對方而已。

不過有時候就是會牽涉到家庭成長背景這件事，有時候巨蟹男還蠻會搬出自己的媽媽說過些什麼話，如果說妳未來可能的婆婆本來就不是管太多的類型那就還好，如果是嚴母的話，那妳可能會看到一個跟妳相處也會給妳很多要求的巨蟹男。

★獅子男：交往後劣化指數：70%

天生就是大男人性格的獅子男，在交往後會完全現出原形，不過由於他們天生對於心愛的女人還是會相當程度的照顧，所以就算妳覺得獅子男變得很大男人很難搞又講不聽，但他們對妳的愛還是會很熱情到可以化解妳的不滿。

只不過喜歡被女孩們包圍、喜歡被當成國王高高在上被服侍的態度還是讓很多女生非常的感冒，獅子男愛面子、朋友又很多，根本不喜歡被女友管得死死的，這也是讓很多女生很無奈的地方，不管緊點怕他跑掉，管太多又要跟獅子男大吵，真的很麻煩。

★處女男：交往後劣化指數：40%

碎碎唸越來越多，其他沒有太大的差別。處女男本身就是屬於愛到了就會很重形象，就算是交往後還是很重視自己形象好不好的一個星座，只不過交往後他們會開始也希望女方也越來越完美，所以意見會變得越來越多。

這是很怕自己被說「交往前後差很多」的星座，因為這樣就不完美了，不過妳也不要太期待每個處女男都有潔癖，通常處女男的完美主義只會發生在自己重視的事情上，住在豬窩和垃圾場裡的處女男也是大有人在，當然，這也是一種劣化的反差感就是了。

▲▼情侶，吵架，男女，戀愛，分手 。（圖／CFP）

▲天秤男在追求另一半過程中，會適度表現出自己的缺點。（示意圖／視覺中國）

★天秤男：交往後劣化指數：10%

大部份的天秤男其實不會有什麼劣化的狀況產生，他們本來就很明白人跟人相處上不可能只有完美的一面，所以在追求的過程當中也會適度的展現出自己比較不好的那個部份，看看對方是否願意接受，還有回應的態度如何。

通常會在一起的話，天秤男自己也評估過很多，認為在一起，通常對於彼此有著已經蠻深入的瞭解，這樣也比較不會造成交往之後會有太大的落差或劣化的感覺，不過他們畢竟比較愛呈現出王子的樣子，妳也得接受王子也會放屁，他們也是人。

★天蠍男：交往後劣化指數：60%

倒不見得是完全劣化，說不定該說是「恐怖化」。天蠍男天生就有很多的秘密和很多「不小心沒有告訴妳的事」，這會讓很多女生跟天蠍男交往之後會嚴重的發現，原來這個人不是他們原本表現出的那般專情又激情而已。

心機很重、醋意很強都只是一部份，天蠍男通常會有一些憤世嫉俗或是一些比較黑暗負面的思考，這會讓很多女生覺得很害怕，原來自己交往的對象是魔王等級的，不過如果妳喜歡壞壞的男人，那麼天蠍男一定是男人不壞女人不愛的好選擇。

★射手男：交往後劣化指數：10%

射手男一直不會有太大的改變，反正花心就是花心、愛泡夜店愛喝酒也就是那個德性，或是本來就粗枝大葉不拘小節，喜歡上山下海到處跑活力驚人等等，射手男很天然、而且一點都不呆，他們稟持的就是：要跟我交往就是妳願者上勾。

也就是說，他們一直都是那個樣子，頂多是講話直接了點會讓妳覺得很受傷，除此之外的射手座大概保持交往前追妳的態度在對妳，所以大部份的女生跟射手男交往後都不太會覺得他們有劣化變壞的傾向。

情侶吵架,難過,安慰,男女朋友。（圖／記者李佳蓉攝）

▲摩羯男談戀愛後會變得很沉悶，想不出太多有趣的事。（示意圖／記者李佳蓉攝）

★摩羯男：交往後劣化指數：60%

應該不能全算是「劣化」，應該算是「無聊化」。摩羯男在追喜歡的女生時是會盡量讓自己「活潑」一點的，這樣的「活潑」有時候已經是摩羯男的極限，只是很多女生都不太清楚，原來這樣已經是摩羯男「最活潑」的狀態。

交往後的摩羯男往往容易變得很沉悶，他們本來就不是太會玩的類型，加上思想有點古板，也想不出什麼太有趣的事物，很多女生會有點失望，難道我的愛情就要這麼無聊下去嗎？是的，大部份情況下只會越來越無聊、越來越安靜。

★水瓶男：交往後劣化指數：20%

水瓶男本身並不會有什麼太多的變化，他們談戀愛就是溫水煮青蛙，反正開始追妳的時候就是這樣有時少根神經、有時很自在隨便，交往之後其實也不會有什麼太多的變化，他們還是一樣隨性自在，頂多讓妳覺得他們對生活的態度很隨便而已。

一般來說不會有什麼太多的變化，不用期待水瓶男變得太激情，反正愛情裡頭的水瓶男一直都是溫溫的態度，反正他們算是愛情當中的恆溫動物，跟水瓶男談戀愛其實不用擔心他們變糟糕，他們不會刻意美化自己，對水瓶男來說有缺陷的帥才是帥。

★雙魚男：交往後劣化指數：80%

倒不是說情聖變禽獸，而是情聖變成「不夠MAN的男人」。雙魚男其實是比較溫柔、也比較不是那麼果決果斷的男人，他們其實有相當柔軟、相當不怎麼MAN的那一面，偏偏在追女生的時候就喜歡裝出情聖的樣子，甚至於讓自己變身偶像劇帥氣男主角。

在一起之後有很高的機率會變成小男人，甚至很多事都無法決定的小男人，讓很多女生還蠻傻眼的，這樣的男人真的靠得住嗎？不過幸好雙魚男本身其實是有著滿滿的愛的，雖然不夠英明神武，但至少會是個很愛很愛你的男人。

本文經授權轉自：亞提米斯

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