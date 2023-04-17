「4生肖犯桃花劫」一路到年底！屬羊被騙財騙色、小心仙人跳

▲艾菲爾點名有4生肖年底前都要小心桃花劫。（示意圖／網友茉莉提供）

記者李佳蓉／綜合報導

好桃花人人都想要，而一碰就壞的爛桃花躲都來不及，更別提讓人聞風喪膽的桃花劫了！塔羅牌老師艾菲爾今（17）日點名，有4生肖到年底前都要小心「恐有桃花劫降臨」，輕則因把持不住而破壞與現任的感情，重著被騙財騙色、讓人悔不當初。必須把關好自己的心，別因一時誘惑而毀了長久戀情。

禍福相倚，艾菲爾示警2023年底前4生肖男女「易犯桃花劫」：

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第4名：生肖猴

需特別留意人際與人緣方面的桃花劫，特別是已有伴侶者，可能會在職場上吸引年輕弟弟妹妹對你一見鍾情，或是長期合作的客戶和同事，在共事過程中對你產生感情，即使對方知道你已有另一半，仍可能找各種藉口提出邀約，對耳根子軟的屬猴人來說，很容易陷入桃花陣中。建議堅決拒絕，不要被人家設好的陷阱所迷惑。

第3名：生肖羊

年底前都要小心防範「喜中藏劫」，對單身者而言，桃花運高漲固然開心，但若碰到的人並非所託之人就要小心了。特別是屬羊女生，容易被花言巧語所騙，不僅白白付出真心，甚至連金錢也會失去，可說是人財兩失；至於屬羊男生則要警惕美人計和仙人跳，別被美女所迷惑。已有伴侶者在喝酒或應酬場合最容易招來桃花劫，務必保持頭腦清醒，善於分辨人際關係，別輕易落入陷阱。

▲屬羊女可能被騙財騙色，眼睛要睜大點。（示意圖／視覺中國）

第2名：生肖鼠

直到年底屬鼠人事業表現可圈可點，但感情運勢可能因一時衝動而捲入桃色風波，特別是已死會的人，可能因為生活瑣事或對方不理解你的想法而發生爭執，之後為了尋求短暫的安慰和刺激而在外拈花惹草。要小心，這種行為並不能長久滿足你的需求，提醒勿因小失大，因外頭的野花而辜負真正陪你一路走來的伴侶。

第1名：生肖馬

一路到年底桃花運勢都屬前段班，但小心旺中帶劫！單身的馬兒可能在感情中遇到愛玩弄感情的人，這些人會在與你有了甜蜜約會後，才讓你發現他/她是有伴之人，只是拿你當消磨時間的工具。已有伴侶的馬兒，雖然大家知道你非單身，但因本身條件不錯，仍會有些爛桃花上門糾纏。

雖然大部分的屬馬人都能果斷拒絕這樣的歪路，但仍有些想追求刺激快感的人，明知不對卻仍情不自禁地與對方糾纏不清。提醒千萬要把持好自己，不然與正宮的感情可是會大受影響。

想要化解、避開桃花劫，艾菲爾傳授可在自己的「生肖桃花位」擺置鮮花，為自己斬斷爛桃花；另外，他也提醒，臥室內的鏡子也別直接對床，對於感情運勢相當不利。12生肖的桃花位如下：

－生肖鼠丶生肖龍丶生肖猴：西方。

－生肖兔丶生肖羊丶生肖豬：北方。

－生肖虎丶生肖馬丶生肖狗：東方。

－生肖牛丶生肖蛇丶生肖雞：南方。