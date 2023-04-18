ChatGPT成文科生末日？　專家點名「這科系」最危險

▲ChatGPT引發各層面的討論，許多人擔憂飯碗不保，也有人認為有資安疑慮，例如台積電、聯發科就限制工程師不得使用ChatGPT寫程式。（示意圖／CTWANT提供）

圖文／CTWANT

美國OpenAI去年11月推出聊天機器人ChatGPT，在全球掀起AI狂潮，今年3月新推GPT-4，文字能力更驚人，令不少在學大學生憂慮「文科生寒冬已至？」學者卻給出不同答案，相較於感性創意取勝的文科生，強調邏輯的理工科系反而更危險，「若AI軟體能自動產生程式碼，那軟體工程師的需求會大量下降。」

ChatGPT註冊用戶已破1億人次，辦事能力也愈來愈強大，寫自傳、履歷、求職、美國律師資格考、美國大學入學測驗SAT，甚至寫程式，都不是問題，不僅被當成資料庫、搜索引擎，在用戶「訓練」下基本推理能力還能不斷「進化」，就連OpenAI也搞不清楚。

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在ChatGPT上線測試以來，個資外洩資安疑慮也加劇，義大利、德國等已下令禁用，台積電及聯發科也限制工程師使用ChatGPT寫程式，普羅大眾則是憂慮工作是否不保。

據OpenAI今年3月最新研究估計，ChatGPT可能對美國19%的工作崗位產生重大影響，約50%任務可被AI取代，另外80%的美國員工至少有10%的工作任務會受ChatGPT影響。

這份研究報告也顯示，高度依賴科學和批判性思維技能的職位不容易受影響，但編程和寫作技能相關工作容易受衝擊，包括口譯員、筆譯員、詩人、詞作家、創意作家、公關專家、作家、數學家、報稅員、區塊鏈工程師、會計師、審計師以及記者。

儘管這項研究僅以簡單量化方式分析每個職業，無法概括而論，但研究公布後，「文科生的寒冬已至」、「工程師將輕易被AI取代」，已成社群議論焦點。

「在AI時代，無論是理工科系或者文科生，都會大受衝擊，但我個人覺得理工科系的畢業生反而衝擊較大。」台中科技大學資訊工程系副教授張翠蘋表示，理工科系畢業的學生很多工作會被AI軟體取代，例如，以往企業必須依賴軟體工程師寫系統，若AI軟體能自動產生程式碼或者產生大部份的程式碼，那軟體工程師的需求則會大量下降。

張翠蘋說，對文科生來講，資料的蒐集可以大量仰賴AI軟體，並可快速的產生文稿及相關評論，舉例來說，一位電影的導演而言，搜集資料的時間可以大幅降低，可以更有充足的時間來產生創意的電影情節，而這些是目前AI無法辦到的。

▲ChatGPT今年3月進化為第四代的GPT-4，除了文字能力更好之外，還具有推理能力，就連母公司OpenAI也相當驚訝。（圖／CTWANT提供）

台大資工系教授兼系主任洪士灝也在臉書分享觀點，「就像工業革命大幅提升社會的生產力，同時降低對勞動人力的仰賴，各類型的AI也會廣泛用於提升社會的智能，降低對人們『心智勞動』的需求。」

什麼是心智勞動呢？洪士灝說，就是從事重複性極高、挑戰性很低的心智工作，例如用人腦、算盤、計算尺作大量數字計算的專業工作者，或是生產拼湊千篇一律、了無新意的文字工作。前者因為電腦的普及而消失，後者大概也會因為AI 的進步而受到衝擊。

但AI難以溫暖富有人性，許多文科大學生因此認為工作不會被取代，以法律系為例，雖然ChatGPT能順利通過美國律師資格考，但在大學生社群《Dcar》討論區中，許多法律系學生除了認為AI無法掌握法律詮釋權，也認為人類不可能把司法權交給電腦，更直言AI能取代的是科學，但法律一點都不科學。

那理工科呢？就有工程師網友因為擔心飯碗不保，因此在寫程式時測試ChatGPT，他認為作為工程師，工作內容不僅是寫程式，還包含設計與開發產品，有時更需要一點創造或想像力，這點是 AI 難以做到的，畢竟它無法理解人類的價值觀，也很難真正取代人與人之間的互動跟溝通。因此，認為目前 AI 給工程師帶來的是正面影響，讓工程師能與 AI 協作，總之，短期間內工程師不會被取代。

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