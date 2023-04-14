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肯德基「炸雞香香餐」限時57折！蛋撻、咔啦脆雞、薯條雞塊一次吃

記者林育綾／綜合報導

肯德基近來與饒舌團體頑童MJ116 成員大淵MUTA合作，打造洗腦神曲《咔啦曠曲》，讓不少人說聽了想吃炸雞，而即日起至4/16更限時推出「炸雞香香餐」，一次爽吃咔啦脆雞、上校雞塊、香酥脆薯、蛋撻，搭配可樂，原價699元，優惠價只要399元，等於下殺57折，一次省下300元。

▲▼肯德基「炸雞香香餐」限時下殺57折。（圖／業者提供）

▲肯德基「炸雞香香餐」限時下殺57折。（圖／業者提供）

洗腦神曲《咔啦曠曲》讓知名網紅蔡阿嘎、大蛇丸、人氣啦啦隊女神峮峮、美食網紅千千陸續接力唱，讓不少王有留言「聽完都想吃炸雞了」、「曠曲曠曲，那個酥脆的感覺真的是想起來就忍不住要立刻去買一桶回來吃」、「大淵香味PUN PUN唱得我好餓」。

肯德基因此趁勢推出「炸雞香香餐」限時優惠，即日起至4/16輸入或出示優惠代碼「46733」，就能一次享有咔啦脆雞x4塊、上校雞塊x4塊、1份香酥脆薯(大) 、原味蛋撻禮盒x1盒（6顆）+可樂(中)x2，特價399元，等於下殺57折。

而即日起至4/17，只要到肯德基FB活動貼文，參與曠曲一起線上唱並上傳影片，還有機會獲得價值萬元的藍芽音響、狂饗桶兌換券、吮指雙雞XL超豪肯套餐等好禮。

另外，人氣速食店拿坡里即日起至4月30日祭出「買披薩送炸雞」超殺優惠，期間只要購買2個大披薩就送2塊炸雞，且炸雞還可更換成烤雞，並開放內用、外帶皆可享優惠，較原價直接打出72折優惠，十分划算。

▲拿坡里買披薩送炸雞爽吃到月底。（圖／業者提供）

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