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肯德基推「海苔肉鬆炸雞」！還有「玫瑰荔枝蛋撻」聯名卡娜赫拉

▲▼肯德基推出懷舊創新的「海苔肉鬆炸雞」，還有粉嫩系「玫瑰荔枝蛋撻」，搭配母親節推出跨世代童玩禮盒。（圖／記者林育綾攝）

▲肯德基推出懷舊創新的「海苔肉鬆炸雞」，還有粉嫩系「玫瑰荔枝蛋撻」，搭配母親節也有跨世代童玩禮盒。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／台北報導

肯德基又有新話題！為了迎接母親節，特地將跨時代記憶的「海苔肉鬆」結合咔啦脆雞，推出中西混搭、復古鹹香風味的「海苔肉鬆脆雞」，還有限定的「玫瑰荔枝蛋撻」聯名「卡娜赫拉的小動物」打造粉紅夢幻風；更有獨家童玩寶盒，包括肯德基爺爺紙娃娃、竹蜻蜓、陀螺、毽子、貼紙等，4/18～5/22限定開賣，4/14～4/17開放會員搶先預購。

▲▼肯德基推出懷舊創新的「海苔肉鬆炸雞」，還有粉嫩系「玫瑰荔枝蛋撻」，搭配母親節推出跨世代童玩禮盒。（圖／記者林育綾攝）

▲▼肯德基推出懷舊又創新的「海苔肉鬆炸雞」，還有粉嫩系「玫瑰荔枝蛋撻」，搭配母親節推出禮盒。（圖／記者林育綾攝）

▲▼肯德基推出懷舊創新的「海苔肉鬆炸雞」，還有粉嫩系「玫瑰荔枝蛋撻」，搭配母親節推出跨世代童玩禮盒。（圖／記者林育綾攝）

肯德基推出創新私房新品「海苔肉鬆脆雞」，將獨家特製的雞肉鬆，搭配海苔與白芝麻，佐以美乃滋，鋪在酥脆多汁的咔啦脆雞上，讓鹹香與滑順的美乃滋、多汁的咔啦脆雞融合，經典的童年味道混搭出絕妙滋味，讓大家在母親節懷舊一番。

▲▼肯德基推出懷舊創新的「海苔肉鬆炸雞」，還有粉嫩系「玫瑰荔枝蛋撻」，搭配母親節推出跨世代童玩禮盒。（圖／記者林育綾攝）

▲將獨家特製的雞肉鬆，搭配海苔與白芝麻，佐以美乃滋，鋪在酥脆多汁的咔啦脆雞上。（圖／記者林育綾攝）

為了慶祝母親節，也特別推出限量1萬組「食光寶盒」承載跨世代記憶，內含海苔肉鬆脆雞X4、咔啦脆雞X4、原味與玫瑰荔枝Q蛋撻雙色禮盒X1、上校雞塊X8、中薯1份、QQ球1份、童玩寶盒X1，童玩寶盒裡有肯德基爺爺紙娃娃1組+竹蜻蜓X1+發光陀螺X1+毽子X1，特價899元。「食光寶盒」4/18～5/22限時限量開賣，4/14～4/17開放PK雙饗卡APP會員優先預購。

▲▼肯德基推出懷舊創新的「海苔肉鬆炸雞」，還有粉嫩系「玫瑰荔枝蛋撻」，搭配母親節推出跨世代童玩禮盒。（圖／記者林育綾攝）

▲▼為了慶祝母親節，也特別推出限量1萬組「食光寶盒」承載跨世代記憶。（圖／記者林育綾攝）

▲▼肯德基推出懷舊創新的「海苔肉鬆炸雞」，還有粉嫩系「玫瑰荔枝蛋撻」，搭配母親節推出跨世代童玩禮盒。（圖／記者林育綾攝）

▲▼肯德基推出懷舊創新的「海苔肉鬆炸雞」，還有粉嫩系「玫瑰荔枝蛋撻」，搭配母親節推出跨世代童玩禮盒。（圖／記者林育綾攝）

▲期間限定的「玫瑰荔枝Q蛋撻」同時還跟「卡娜赫拉的小動物」聯名合作。（圖／記者林育綾攝）

另外期間限定的「玫瑰荔枝Q蛋撻」以163層手工酥脆蛋撻殼外皮，加上濃郁奶蛋內餡，搭配清甜荔枝醬，上層有淡淡玫瑰香的粉紅荔枝奶霜，再以新鮮玫瑰花點綴的Q彈荔枝凍。同時還跟「卡娜赫拉的小動物」聯名合作，推出期間限定設計禮盒與提袋，讓粉紅兔兔與P助打造夢幻粉紅風，粉嫩感陪媽媽一起萌。

▲▼肯德基推出懷舊創新的「海苔肉鬆炸雞」，還有粉嫩系「玫瑰荔枝蛋撻」，搭配母親節推出跨世代童玩禮盒。（圖／記者林育綾攝）

▲手工酥脆蛋撻殼外皮，加上濃郁奶蛋內餡，搭配清甜荔枝醬，上層有淡淡玫瑰香的粉紅荔枝奶霜，再以新鮮玫瑰花點綴的Q彈荔枝凍。（圖／記者林育綾攝）

4/14-4/27首波將在PK雙饗卡APP上，開放會員優先預購「雙色滿足幸福組」，內含雙色蛋撻禮盒1份（3顆原味蛋撻+3顆玫瑰荔枝蛋撻）、2杯立頓檸檬紅茶，還有肯德基X卡娜赫拉聯名提袋，4/28正式開賣，同步加碼「粉嫩優雅特選組」內含玫瑰荔枝蛋撻禮盒X1+立頓檸檬紅茶X2+聯名提袋，限量2萬組。第二波5/16起購買任一蛋撻禮盒，可以加購超療癒的聯名手機座，全台限量1萬個。

▲▼肯德基推出懷舊創新的「海苔肉鬆炸雞」，還有粉嫩系「玫瑰荔枝蛋撻」，搭配母親節推出跨世代童玩禮盒。（圖／記者林育綾攝）

▲粉嫩系「玫瑰荔枝蛋撻」，搭配母親節推出聯名禮盒。（圖／記者林育綾攝）

另外，人氣速食品牌「必勝客」近來推出全新限時、限量副食「大阪燒唐揚雞」，選用外酥內嫩的唐揚雞搭配香氣十足的經典大阪燒醬，最後撒上必備柴魚片，大口咬下，每一口都是罪惡滋味，即日起至5月1日限時限量開賣。

▲必勝客新推限量「大阪燒唐揚雞」。（圖／業者提供）

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肯德基蛋撻咔啦脆雞海苔肉鬆脆雞

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