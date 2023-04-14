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超濃肉醬+莫札瑞拉起司！　速食店「熔岩起司熱狗堡」1門市限定吃

▲▼必勝客推熔岩起司熱狗堡、義大利麵。（圖／業者提供）

▲必勝客Hot燒站推出超狂熔岩起司熱狗堡。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

上班族、學生族超滿足！人氣速食店品牌「必勝客」去年新開幕的「Hot燒站」菜單升級了，一口氣推出3款人氣新品，不僅有新鮮現做的超罪惡「熔岩起司熱狗堡」，每一口都能吃到波隆那肉醬搭配莫札瑞拉起司，還有2款經典義大利麵，即日起正式開賣。

必勝客「Hot燒站」全新3款人氣新品開吃，首推超罪惡「熔岩起司熱狗堡」，選用每日手工現做的炙烤帕瑪森起司麵包夾入多汁大熱狗，再淋上番茄、肉醬製成的濃郁波隆那肉醬，最後撒滿莫札瑞拉起司烘烤出爐，每一口都能吃到2種起司結合鮮甜肉醬的滋味，肯定要搶吃。

▲▼必勝客推熔岩起司熱狗堡、義大利麵。（圖／業者提供）

▲還有2款義大利麵選擇。

還有2款經典義大利麵等吃，包括波隆那肉醬撒上帕瑪森起司粉的義式「肉醬義大利麵」，以及加了魷魚、蛤蜊搭配青醬的「青醬海鮮義大利麵」，通通一次滿足，即日起正式上市。

▲▼肯德基推出懷舊創新的「海苔肉鬆炸雞」，還有粉嫩系「玫瑰荔枝蛋撻」，搭配母親節推出跨世代童玩禮盒。（圖／記者林育綾攝）

▲▼肯德基推出最新「海苔肉鬆炸雞」、「玫瑰荔枝蛋撻」。（圖／記者林育綾攝）

▲▼肯德基推出懷舊創新的「海苔肉鬆炸雞」，還有粉嫩系「玫瑰荔枝蛋撻」，搭配母親節推出跨世代童玩禮盒。（圖／記者林育綾攝）

另，肯德基近日也推出全新私房新品「海苔肉鬆脆雞」，把特製雞肉鬆搭配海苔、白芝麻佐以美乃滋，再鋪在酥脆多汁的咔啦脆雞上，每一口都能吃到鹹香滋味，罪惡爆表，加碼還有期間限定「玫瑰荔枝Q蛋撻」，是以163層手工酥脆蛋撻殼外皮搭配濃郁奶蛋內餡，再加上清甜荔枝醬、粉紅荔枝奶霜，最後放上點綴了新鮮玫瑰花的Q彈荔枝凍，打造豐富口感，4月18日起正式開吃，售完為止。

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