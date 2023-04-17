台大「獨眼教授」陳榮凱　二度獲國家講座主持人殊榮

▲台大數學系講座教授陳榮凱第二度獲得國家講座主持人殊榮。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

教育部今（17）日舉行第26屆國家講座主持人、第5屆國家產學大師獎暨第66屆學術獎頒獎典禮。台大數學系講座教授陳榮凱，雖然出生就右眼失明，仍不滅大師級鋒芒，長年致力高維度代數幾何的研究，第二度獲得國家講座主持人殊榮，晉升終生榮譽講座。

教育部今頒獎給5位國家講座主持人、2位國家產學大師獎及14位學術獎獲獎人。頒獎典禮由總統蔡英文及行政院長陳建仁擔任頒獎人。其中國家講座主持人是教育部最高學術暨教學獎項，提供每位獲獎者3年合計600萬元的獎助經費，第2度獲獎即晉升終生榮譽講座。

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52歲陳榮凱，29歲就獲得國科會傑出研究獎，44歲曾獲教育部第18屆國家講座主持人殊榮，曾是最年輕的獲獎者，今年二度獲獎，其在數學領域的研究，不但在國內居領先地位，也是國內第一位獲得美國數學會會士的數學家。

陳榮凱來自台中鄉下，家境並不寬裕，出生右眼失明，卻從不放棄自己，希望能從事一個可以靠自己努力就能出人頭地的行業，所以從小就想成為研究人員或學者，大學聯考原本可錄取台大電機系，卻選擇攻讀台大數學系，數學對就是對，錯就是錯，沒有模糊地帶的研究世界，讓他深深著迷。

對於現在愈來愈多學生不喜歡讀基礎科學，他表示，現在AI（人工智慧）及大數據等新興科技都要用到數學能力，美國、歐洲等先進國家也投入更多資源在發展數學及統計領域，培育更多相關人才，而台灣業界普遍對於數學系的畢業生也都很歡迎，建議學生在學士班讀數學領域，大三、大四時多修一些有興趣的課程，畢業後轉去讀財經碩士或資工碩士，前景看好。