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超商首創「2款低碳植米飯糰」！加了摃丸、溏心蛋　4／19限定開吃

▲▼7-11首創「低碳植米飯糰」。（圖／7-11提供）

▲7-11首創「低碳植米飯糰」，共有2款新口味，將在4/19起上架販售。（圖／7-11提供）

記者周姈姈／綜合報導

4/22世界地球日即將到來，就有超商攜手農糧署、國立屏東科技大學合作，將本土生產的「低碳植米」商業化，領先推出「低碳植米飯糰」，共有「溏心蛋飯糰」與「韓式炒飯飯糰」2款口味，預計將在4/19起上架販售，吃貨們一定要嚐鮮。

響應世界地球日，7-11將在4/19起推出全台超商首顆「低碳植米飯糰」，低碳植米利用創新農業生技培育，藉由系統化大數據庫分析、以益生菌加有機質肥料於水稻灌溉，強化水稻根系，活化農田生態系的永續環境農法，顛覆以往傳統灌溉栽培方式，種植過程較一般水稻可省下30%的用水量。

「低碳植米」米種為產銷履歷認證的台南11號，將運用在7-11 2款人氣飯糰，首先為「石安牧場溏心蛋飯糰」，大台北地區、台中地區2400間門市限定販售，以石安牧場動福蛋搭配日式鰹魚炊飯，簡單又美味；另一款則是「海瑞摃丸韓式炒飯飯糰」（離島、花東門市無販售），使用韓國直輸辣醬與摃丸炒飯，再拌入麻油，口味微辣有層次。

▲▼必勝客推熔岩起司熱狗堡、義大利麵。（圖／業者提供）

▲必勝客Hot燒站推出超狂熔岩起司熱狗堡。（圖／必勝客提供，下同）

必勝客「Hot燒站」全新3款人氣新品開吃，首推超罪惡「熔岩起司熱狗堡」，選用每日手工現做的炙烤帕瑪森起司麵包夾入多汁大熱狗，再淋上番茄、肉醬製成的濃郁波隆那肉醬，最後撒滿莫札瑞拉起司烘烤出爐，每一口都能吃到2種起司結合鮮甜肉醬的滋味，肯定要搶吃。

▲▼必勝客推熔岩起司熱狗堡、義大利麵。（圖／業者提供）

▲還有2款義大利麵選擇。

還有2款經典義大利麵等吃，包括波隆那肉醬撒上帕瑪森起司粉的義式「肉醬義大利麵」，以及加了魷魚、蛤蜊搭配青醬的「青醬海鮮義大利麵」，通通一次滿足，即日起正式上市。

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