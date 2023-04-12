「欠汽燃費2880元」苦主慘現身　刷卡秒噴5萬！1招把錢救回來

▲一堆人收到欠繳汽燃稅通知，這是詐騙別上當了。（圖／翻攝爆料公社）



網搜小組／劉維榛報導

4月起進入繳稅季，像是牌照稅、所得稅與燃料稅等。近日許多民眾就收到「111年汽燃費逾期通知」，要求限期補繳2880元，這其實是詐騙新手法。就有網友哀喊，真的誤以為真，就綁定用信卡繳費，結果訊息跳出幣別「AUD2500」，換算約5萬多元新台幣，所幸最後靠1招把錢救回來。

民眾陸續領到普發6000元，如今詐騙集團早已虎視眈眈，把歪腦筋動在繳稅項目上。近日，許多人收到手機簡訊，上頭寫著111年度汽燃費逾期金額2880元，要求4月10日前繳納，並給了一串「以.vip/結尾」的網址，且回覆1開始連結查詢。

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如今有終極苦主出現，一位暱稱「省錢阿宅」網友在Dcard透露，連假某個早上剛睡醒，就收到一封「汽燃費逾期徵收通知」，加上一連串巧合，包括去年家人有辦理車輛過戶、申請電子繳費單，且詐騙網站也相當逼真，因此當下不疑有他，便拿了新申辦的信用卡進行繳費。

▲詐騙竟是2500澳幣，換算新台幣5萬多元。（圖／翻攝自YouTube／理財交流-省錢阿宅）



省錢阿宅說，其實輸入完信用卡驗證碼後，網站就顯示錯誤，「當下我就覺得怪怪的」，下秒又跳出一封澳幣「AUD2500.00」的金額（約新台幣5萬742元），頓時讓省錢阿宅瞬間驚呆，「才發現中了低端釣魚網站！」

所幸省錢阿宅也保持冷靜，同時趕緊致電銀行申請立即停卡，再補發新卡。後來經過查證，省錢阿宅表示，第一封簡訊的意思，就是把自己的卡片綁到他人的「Google Pay」第三方支付上，若沒有立即停卡，可能就會被詐騙集團刷爆。

對此，省錢阿宅用自身經歷示警，汽燃稅繳納狀況有任何疑慮請至官網，也就是「https://www.mvdis.gov.tw/」查詢。

高雄區監理所也頻頻呼籲，該簡訊內容並無顯示車主資料及車號，這是詐騙新手法，請勿點開連結，以防受騙，民眾若收到繳費簡訊存有疑義，請洽各地區監理所站查證。

值得注意的是，從網路上查詢「世界各國電話國碼」可以發現，寄送詐騙簡訊的「60」開頭電話號碼，其實是屬於馬來西亞的國碼，而非台灣本地的簡訊，若有看到這種情況，務必提高警覺。

▼該網站是假的！（圖／翻攝自YouTube／理財交流-省錢阿宅）



▼詐騙連結請勿點開。（圖／翻攝監理服務網）

