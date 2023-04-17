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社會 社會焦點 保障人權

買房送小三正宮怒告要討回來　客服衰捲女人戰爭挨告「洩密」

▲▼911,119,調度員,報警,接線員,客服,客訴。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲建設公司客服人員因為告知元配，丈夫購買的房子登記在別的女人名下，挨告洩漏個資。（示意圖／pexels）

記者劉昌松／台北報導

吳姓男子生前偷吃，還用小三的名義買了間預售屋，吳妻得知後氣炸，打官司要把老公買的房子討回來，小三發現是建設公司的蔡姓客服人員多嘴外洩屋主身分，控告蔡女涉嫌違反《個人資料保護法》，台北地檢署調查後，認為蔡女並無損害他人利益等動機，17日處分不起訴蔡女。

據了解，吳男和妻子早已分居，吳妻也一直知道吳男在外面有小三，後來吳男重病期間，吳男的同事好心提醒吳妻，吳男在外面有買房子，要吳妻去查清楚貸款繳完沒，以免吳男身後沒人繳款就虧大了。

吳妻打聽到丈夫生前買的預售屋建案位在桃園，打電話到建設公司，詢問後續是否能由她以遺孀的身分繼續代繳房款等相關事宜，接聽的客服人員查了一下，告知吳妻，預售屋其實登記在其他人名下，吳妻一聽氣炸提告。

吳妻到法院民事庭打官司，要求撤銷亡夫生前贈與給小三的預售屋，狀子上直接寫明，可以打電話到建設公司的某分機找X姓客服小姐，就能確認房子是亡夫購買，只是登記在小三名下。

小三挨告後，對X姓客服竟然透露客戶資料感到不滿，控告X女涉嫌洩漏個資，X女喊冤，她只是告知吳妻，屋主登記的名字而已，沒再多說什麼，檢察官調查發現，吳妻本來就知道小三的姓名，X女的行為並沒有圖謀自己或第三人不法利益，也沒有損害他人利益的犯意，因此以罪嫌不足等理由，處分不起訴。

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