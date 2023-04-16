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70歲女血糖突然飆高　營養師秒懂「2類食物」吃太多惹禍

▲吃飯,宵夜,零食,堅果,垃圾食物,漢堡,減肥。（圖／unsplash）

▲營養師表示，高齡者血糖高，多與愛吃水果、白飯有關。（圖／unsplash）

記者柯沛辰／綜合報導

血糖與飲食息息相關，生活習慣上也有跡可循。一名營養師透露，通常高齡者血糖高，大多都是「愛吃水果」或「愛吃白飯」所致，但當事人往往不易察覺，所以得用引導式的諮詢技巧，才能確切了解個案的狀況。

營養師張語希在臉書分享，近日一位70歲婦人上門求診，因為抽血報告顯示血糖偏高，而根據她的經驗，高齡者大多是愛吃水果或白飯，才導致血糖偏高。進一步詢問後，婦人坦承自己是「飯桶」，非常喜歡吃飯，早餐點心都吃水果，睡前宵夜則大多是饅頭、麵包、年糕。

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張語希聽完恍然大悟，因為這些都是「滿滿的碳水化合物」，但其實問飲食的過程中，婦人起初只說自己吃蘋果，直到她運用諮詢技巧，慢慢引導式提問，邊聊邊穿插詢問，才得知婦人不只吃蘋果，還吃芭樂、香蕉，若以營養師份量來計算，已經吃了4份水果量。

張語希表示，為此，她針對個案的飲食狀況去調整，提供了適合的飲食建議，即多膳食纖維蔬菜，水果一天2份，希望能幫助婦人改善血糖。

北投健康管理醫院營養師潘富子也曾建議，一般健康的成年人，想從飲食控制血糖，其實也有一套簡單的公式，就是盡量選擇吃低GI食物（如全穀類、蘋果、芭樂、蔬菜等）且不過量、把握三高一低（少油、少鹽、少糖及高纖飲食）飲食原則，可協助控制血糖穩定及維持健康。

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