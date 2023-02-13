飛越西藏驚魂！2萬呎高空突下墜　乘客哭喊拿手機寫遺書

▲ 大陸民航機從西藏起飛後突然搖晃下墜 。（圖／翻攝 點時新聞）

記者任以芳／綜合報導

大陸西藏上空號稱全世界最危險飛航區之一，大陸網友11日發生驚險事件，由拉薩至重慶的PN6392航班飛行途中遭遇氣流，飛機出現大幅度顛簸，甚至突然下墜，乘客驚聲尖叫，還有乘客掏出手機邊哭留下遺言。

綜合大陸媒體報導，一名搭機目擊者指出，飛機一開始起飛還算平穩，飛行一段時間後，疑似遇到強氣流，飛機突然發生劇烈搖晃，並多次急速下墜有再維持一定高度，來回大約持續了10分鐘，當時有很多乘客受到極大的驚嚇，不斷尖叫聲。

▲乘客嚇出冷汗 。（圖／翻攝 點時新聞）

《極目新聞》也引述一名目擊者麻小姐稱，「機艙內非常中晃，乘客不時帶著哭腔發出『啊』的驚叫，有人在喊媽媽。」她還拍下自己手掌上佈滿著汗水。

麻女士說，機艙內的空姐們沒有慌張，鎮定地坐在各自位置上，安撫乘客不要慌張。「那種情況下，我怎麽可能不慌？立刻在手機上寫遺書，向家人告別。還寫下銀行卡密碼，隨後點了發送。手機在天上暫時沒有訊號，等有訊號消息自動發送給家人。」她說。

▲乘客用手機寫遺書 。（圖／翻攝 點時新聞）

還好顛簸結束，班機順利在重慶江北機場落地，乘客們都有「劫後餘生」感覺。對此，西部航空客服工作人員表示，「該次航班最終平穩落地，起降時間均在正常調整範圍內。」

根據大陸民航現有紀錄，大陸四川航空、國航和西藏航空等都有飛機飛越西藏上空，只不過大多數的飛機在西藏選擇繞路，幾乎所有飛機都會避開西藏。

西藏上空為何讓人懼怕？綜合陸媒報導有幾點原因：一是山太高，西藏高原海拔被稱為世界屋脊，雖然4000多米的海拔飛機可以飛行，但珠穆朗瑪峰海拔高達8848米，想要飛越西藏上空，高度至少要達到9400米，也不是所有的飛機都能達到這個高度。另外，珠穆朗瑪峰一帶有許多海拔超過7000米的高山，對於飛機來說挑戰極大，撞山風險很高。

二是氣流，西藏某些高山地區，由於自身原因，雷達很難探測到這裡的氣流，飛機一但陷入其中會出現顛簸。

三是燃油，隨著海拔的降低溫度也會逐漸下降，民航飛機多為噴氣式飛機，珠穆朗瑪峰一帶飛機，燃油會因為溫度太低而結冰。

四是故障處置，飛機一旦遇到緊急迫降，高山林立，難有足夠的空間來處理緊急情況，所以飛機在西藏上空繞路，完全考慮乘客的安全問題。