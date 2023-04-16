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4張《阿凡達》電影票「花了18萬」　她曝受騙全過程

女網友接到詐騙電話，4張電影票慘被坑走18萬元。（示意圖／翻攝自pexels）

▲女網友接到詐騙電話，4張電影票慘被坑走18萬元。（示意圖／翻攝自pexels）

圖文／CTWANT

一名女網友近日接到詐騙電話，對方聲稱是威秀影城客服人員，表示因為原PO先前曾下訂4張《阿凡達》的電影票，但內部系統資料誤植，有一筆2萬元的交易金額要取消，原PO不疑有他依照指示轉帳，怎料竟遭騙走18萬元，讓她崩潰直呼「我懂被騙的心情了！」

該名女網友在Dcard以「4張電影票18萬」為題發文，指出昨（14日）晚間她接到詐騙電話，對方聲稱先前她曾下訂《阿凡達》的電影票，「因為系統資料誤植將升級成VIP，跟你確定一下，你有需要升級成VIP嗎？」她隨即拒絕後，對方表示會幫忙取消付款，並詢問原PO是使用哪家銀行刷卡支付。

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不久後，原PO便接到假銀行客服來電，「因為威秀影城那邊系統有駭客入侵，所以有一筆2萬元的交易要幫你取消，為了避免個資洩露，相關內容需要由你自行輸入」，她當下聽信詐騙人員的謊言，按照指示操作轉帳，慘遭騙走18萬元，「講白一點我被他的話術引導轉帳，但我當下被他的話術信服，並不知道我正在轉帳」，事後她覺得不對勁，立馬致電165反詐騙電話求證，才得知自己遭到詐騙。

原PO坦言，常人都知道不能隨便轉帳，所以先前一直覺得受騙上當的人很笨，直到自己親身經歷後，才知道詐騙集團有多奸詐，「我懂了被騙的心情了！沒有被騙過的人不要裝懂！當下沒有將那支電話拿在手裡的旁人請不要馬後炮！」

貼文曝光後，釣出一票苦主留言分享血淚史，「同樣手法被詐騙八萬六，開完庭到現在還沒下落」、「我朋友也是被威秀騙5萬」、「同樣手法被騙了20萬，發現被騙當下真的很崩潰，幸好家人二話不說有接住我」、「我也有接到，結果我跟他說你們系統誤植乾我屁事，自己想辦法解決不要麻煩我。」

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