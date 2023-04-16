蘆洲中原公園髒臭亂淪賭窟！5銀髮族「近400歲」遭逮辯：一時無聊

▲ 蘆洲的中原公園淪為銀髮族聚賭場所 。（圖／記者戴上容翻攝）

記者戴上容／新北報導

公園是休閒好去處，然而蘆洲的中原公園總是淪為銀髮族聚賭場所，周圍甚至還有人把風，民眾近日發文上傳到臉書社團「我是三蘆人」，批評警方巡邏路過，無所作為；蘆洲警方則回應，14日下午派遣大批警力到場埋伏，並一舉逮捕5名總歲數接近4百歲的年長者，並依賭博罪嫌移送法辦。

位在新北市蘆洲區的中原公園，占地約5112平方公尺，擁有滑梯、鞦韆等遊樂設施以及上肢牽引器、單槓等健體設施，是不少大小朋友活動的好去處，但也被有心人士做為賭博的場所，轄區警方派員前往取締仍抓不勝抓。

一名網友13日晚間在臉書社團「我是三蘆人」貼文指出「拜託～蘆洲分局，請還給我們一個乾淨的公園」，附上的照片只見，不少賭客光天化日下，齊聚在公園涼亭中聚賭，賭客們手中滿滿的千元大鈔，顯得有恃無恐，現場更人負責把風，監看有無警方到場，而晚間人潮散去時，更可見滿地垃圾，嚴重影響到當地居民生活品質。

蘆洲警方接獲檢舉後，前天（14日）下午2時許，掌握公園內再度聚集賭客以象棋當作賭具公然聚賭，隨即兵分多路包抄，共逮捕5名賭客，發現5人年紀加總竟接近4百歲，並查扣賭資4千元、棋盤等物，5嫌表示，因一時無聊才會聚賭，訊後依賭博罪嫌移送法辦，

蘆洲分局指出，可以理解銀髮族需要消遣活動，但重申警方強力執法立場，賭博歪風不容蔓延，為了保護下一代身心健康，警方絕對強力緝賭，也將加強轄區公園巡邏工作，掃除賭博歪風，希望民眾認識賭博戕害身心健康，潔身自愛，切勿誤認小賭怡情，也歡迎民眾踴躍檢舉，警方必定維護民眾安居樂業的權利。

