　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

蘆洲中原公園髒臭亂淪賭窟！5銀髮族「近400歲」遭逮辯：一時無聊

▲▼ 蘆洲的中原公園總是淪為銀髮族聚賭場所 。（圖／記者戴上容翻攝）

▲ 蘆洲的中原公園淪為銀髮族聚賭場所 。（圖／記者戴上容翻攝）

記者戴上容／新北報導

公園是休閒好去處，然而蘆洲的中原公園總是淪為銀髮族聚賭場所，周圍甚至還有人把風，民眾近日發文上傳到臉書社團「我是三蘆人」，批評警方巡邏路過，無所作為；蘆洲警方則回應，14日下午派遣大批警力到場埋伏，並一舉逮捕5名總歲數接近4百歲的年長者，並依賭博罪嫌移送法辦。

位在新北市蘆洲區的中原公園，占地約5112平方公尺，擁有滑梯、鞦韆等遊樂設施以及上肢牽引器、單槓等健體設施，是不少大小朋友活動的好去處，但也被有心人士做為賭博的場所，轄區警方派員前往取締仍抓不勝抓。

一名網友13日晚間在臉書社團「我是三蘆人」貼文指出「拜託～蘆洲分局，請還給我們一個乾淨的公園」，附上的照片只見，不少賭客光天化日下，齊聚在公園涼亭中聚賭，賭客們手中滿滿的千元大鈔，顯得有恃無恐，現場更人負責把風，監看有無警方到場，而晚間人潮散去時，更可見滿地垃圾，嚴重影響到當地居民生活品質。

蘆洲警方接獲檢舉後，前天（14日）下午2時許，掌握公園內再度聚集賭客以象棋當作賭具公然聚賭，隨即兵分多路包抄，共逮捕5名賭客，發現5人年紀加總竟接近4百歲，並查扣賭資4千元、棋盤等物，5嫌表示，因一時無聊才會聚賭，訊後依賭博罪嫌移送法辦，

蘆洲分局指出，可以理解銀髮族需要消遣活動，但重申警方強力執法立場，賭博歪風不容蔓延，為了保護下一代身心健康，警方絕對強力緝賭，也將加強轄區公園巡邏工作，掃除賭博歪風，希望民眾認識賭博戕害身心健康，潔身自愛，切勿誤認小賭怡情，也歡迎民眾踴躍檢舉，警方必定維護民眾安居樂業的權利。
▲▼ 蘆洲的中原公園總是淪為銀髮族聚賭場所 。（圖／記者戴上容翻攝）

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
獨／三重29歲女陳屍套房　全裸趴臥床上
男方母嫌她職務低！得知家庭背景改口求見面　社工冷回一句
民宅「門口紙箱」洩驚人財力！　網看哭：比我車還貴
醫激推「1養肝運動」在家就能做！　病毒量真的降了
老高為何流量超穩？每片300萬觀看　網揭「超神2關鍵」
快訊／日本墜海黑鷹找到了！　尋獲5隊員、殘骸
16歲少女有男友還約砲　業務瞞未婚妻衝了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

獨／三重套房1女全裸陳屍！疑逃逸女移工警不排除他殺

太想當警察！他3度穿「2線1星」制服路上晃　正牌警苦勸：去考啊

八大小姐愛上人夫！狂約來%%直喊「不用錢」　挨告慘賠10萬

不爽女友和男性友人講電話…新北男大暴走！撂人砸賓士放鞭炮

爸出門「壯陽藥都會少」！兒衝按摩店驚見肉色纏抱…小三嗆：你能怎樣

騎單車下坡失控！2比利時遊客萬里自摔噴飛　「1人墜谷」雙雙骨折

蘆洲中原公園髒臭亂淪賭窟！5銀髮族「近400歲」遭逮辯：一時無聊

筆直台9線6年55人車禍亡　台東消防弟兄模擬救援過程逼真

熱褲長腿妹深夜落海！遙控救生圈救援失敗　高雄港警巡邏艇解危

台中女臨終前叮嚀「叫爸爸要吃飯」　民間募捐完成遺願

老師曝女兒跟男生牽手　爸爸碎念「怒簽聯絡簿」

牛肉麵店肉掉地撿起繼續煮　客親睹3次！老闆：同業忌妒

野生「3天王」深夜現蹤球場！　周杰倫、蕭敬騰神配合「狂進球」

茄子蛋阿斌封麥1年現身挺玖壹壹　《浪子回頭》唱不完...春風：挫三Ｘ

遛狗沒繫繩遭女民眾糾正！　她嗆「脫衣啊」下秒狗跑了...

徐懷鈺只穿愛心肚兜火辣開唱　《CALL ME》顧著跳舞忘詞了

揹24公斤薩摩耶搭地鐵！　牠手搭主人肩開心伸舌頭

李多慧Solo秀性感熱舞　脫衣露小蠻腰魅力爆發

蛇在主人手中緩慢脫皮　撕開聲音蘇麻過程療癒

砂石車硬切「撞上直行車」　駕駛慘被卡住...怒拍車門

獨／三重套房1女全裸陳屍！疑逃逸女移工警不排除他殺

太想當警察！他3度穿「2線1星」制服路上晃　正牌警苦勸：去考啊

八大小姐愛上人夫！狂約來%%直喊「不用錢」　挨告慘賠10萬

不爽女友和男性友人講電話…新北男大暴走！撂人砸賓士放鞭炮

爸出門「壯陽藥都會少」！兒衝按摩店驚見肉色纏抱…小三嗆：你能怎樣

騎單車下坡失控！2比利時遊客萬里自摔噴飛　「1人墜谷」雙雙骨折

蘆洲中原公園髒臭亂淪賭窟！5銀髮族「近400歲」遭逮辯：一時無聊

筆直台9線6年55人車禍亡　台東消防弟兄模擬救援過程逼真

熱褲長腿妹深夜落海！遙控救生圈救援失敗　高雄港警巡邏艇解危

台中女臨終前叮嚀「叫爸爸要吃飯」　民間募捐完成遺願

獲藍營提名中二選區立委　顏寬恒：勝選信心從未被消滅

想壞壞怎暗示？80%網直接撲　「今晚敦倫嗎？」讓泌尿醫認輸了

陳冠偉歸隊回終結者未定　王躍霖今可能休兵「避免連3場」

獨／三重套房1女全裸陳屍！疑逃逸女移工警不排除他殺

史上第2高！國王一哥季後賽首秀轟38分　這一勝等了6194天

台海情勢緊張　印尼已擬定在台公民緊急應變計畫

侯友宜出手「喬掉」劉哲彰退初選？　朱立倫微笑不答

去年出手搶高國輝　葉總直言年紀不是問題：他有價值

陳冠叡「4國語言手寫信」曝淘汰心聲！　字體激美謝粉絲：將繼續堅持

太想當警察！他3度穿「2線1星」制服路上晃　正牌警苦勸：去考啊

砰！無辜外送員喊完「95加滿」 下秒機台爆炸...面板砸中女騎士

社會熱門新聞

兒子錄影逼問家產　85歲老母撥掉手機挨告

即／女歌迷看完五月天斷氣　昏迷15天不治

13車不讓人　小女孩過馬路被逼折返

竹聯幫創幫8大長老「大川」驟逝

台積電工程師遭砂石車奪命　單親母告別式上淚崩

女河濱慢跑遭7浪犬圍咬　小腿爆血

16歲少女穩交還約床戰　業務瞞未婚妻下場GG

退休情報員賣畫隱居　嘆：為國妻離子散

黃燈亮女剎車等停　瞬間慘遭擊落

臨終不忘叮嚀「叫爸爸要吃飯」　民間募捐完成遺願

「百億大亨」外遇遭淨身出戶！　年夜飯都沒得吃

桃園醉漢自撞判無罪！關鍵原因曝光

回家目擊「老公、小三裸體躺床」內褲丟桌上！人妻崩潰

台中住宅凌晨大火「1女昏迷插管」！現場燒成焦黑廢墟

更多熱門

相關新聞

新北男拒還車還加霸王油！女友「背4通緝」更扯

新北男拒還車還加霸王油！女友「背4通緝」更扯

新北市蘆洲區28歲向姓男子，上個月24日租車未還，被告侵占，這個月3日又因加「霸王油」被告詐欺；警方循線，在八里區某旅館內逮捕向男與其林姓女友，一查赫見林女身背4條通緝，經搜索，現場搜扣毒品帶回偵辦，警詢後依毒品、侵占、竊盜、通緝、詐欺將兩人解送歸案。

搭Uber被撞...下車處理竟被砍！2男手腳濺血

搭Uber被撞...下車處理竟被砍！2男手腳濺血

蘆洲弒兄案「普發6000」成引爆點　親妹PTT發聲

蘆洲弒兄案「普發6000」成引爆點　親妹PTT發聲

新北弟殺哥發現沒斷氣　家屬：還加強力道

新北弟殺哥發現沒斷氣　家屬：還加強力道

普發6000一天花光被殺死　鄰居曝他生前為人

普發6000一天花光被殺死　鄰居曝他生前為人

關鍵字：

蘆洲中原公園

讀者迴響

熱門新聞

戶頭多出400萬！陸警校生「沒花掉一毛錢」遭判無期

最強春雨！　全台變天時間曝

女兒非丈夫親生！妻喊冤沒和別人同房　反轉真相曝

找跨性別網紅業配　百威母公司市值蒸發1600億

快訊／板橋突傳爆炸巨響　下秒「救護車出動」

夜市套中4000元洋酒　情侶控老闆給熟客

登山拍到「灰白軍盔男」！網放大一看秒發毛

全台連下2天　最強春雨要來了

30歲女「少鹽少油」罹糖尿病　2習慣是元凶

新郎被擋1小時！紅包發光仍被堵　岳母氣到心臟病發

他參加《星光大道》遭淘汰　「連奪2金曲獎」超猛現況曝

終結低潮！張育成本季首轟出爐

選秀爆爭執！台練習生遭嗆「去學韓文」　祐榮怒：不想幫你們加油

媳婦「煮6道菜」祭祖　婆婆回家看傻

這綠鬣蜥「比機車大隻」！永和人驚呆

更多

最夯影音

更多
老師曝女兒跟男生牽手　爸爸碎念「怒簽聯絡簿」

老師曝女兒跟男生牽手　爸爸碎念「怒簽聯絡簿」
牛肉麵店肉掉地撿起繼續煮　客親睹3次！老闆：同業忌妒

牛肉麵店肉掉地撿起繼續煮　客親睹3次！老闆：同業忌妒

野生「3天王」深夜現蹤球場！　周杰倫、蕭敬騰神配合「狂進球」

野生「3天王」深夜現蹤球場！　周杰倫、蕭敬騰神配合「狂進球」

茄子蛋阿斌封麥1年現身挺玖壹壹　《浪子回頭》唱不完...春風：挫三Ｘ

茄子蛋阿斌封麥1年現身挺玖壹壹　《浪子回頭》唱不完...春風：挫三Ｘ

遛狗沒繫繩遭女民眾糾正！　她嗆「脫衣啊」下秒狗跑了...

遛狗沒繫繩遭女民眾糾正！　她嗆「脫衣啊」下秒狗跑了...

熱門快報

2023好朋友春日趴早鳥禮

2023好朋友春日趴早鳥禮

即日起至4/18(二)，快來報名春日趴早鳥禮，即有機會獲得精美小禮喔!

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【測驗】你的愛地球指數有多少?

【測驗】你的愛地球指數有多少?

快來參加你的愛地球指數測驗 天天答題，抽ETtoday限定環保禮物! 4/22好朋友春日趴一起來玩!

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵物王國★歡樂毛兒節

寵物王國★歡樂毛兒節

飼料49折起，滿$1288送零食，滿$1688送$168購物金!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面