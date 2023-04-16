大陸宣布衛星已成功發射　台灣以北空海域限航可望先後解除

記者鄭思楠／綜合報導

據官媒《新華社》報導，16日9時36分，中國大陸在酒泉衛星發射中心使用長征四號乙運載火箭，成功將「風雲三號07星」發射升空，衛星順利進入預定軌道，發射任務獲得圓滿成功。

▲中國成功發射風雲三號07星。（圖／翻攝自中新網）

報導稱，該衛星主要是為氣象預報預測、防災減災、氣候變化應對和生態文明建設等領域提供更優質服務。這次任務是長征系列運載火箭的第471次飛行。

大陸此次衛星發射一度引發外界高度關注。為配合這次衛星發射，中國大陸早前以「航太活動」為由，原定從16日至18日在台灣北方劃設禁航區，而在我國交通部發出抗議後，將時間從3天縮短至27分鐘。13日下午，福建海事局發布6小時的航行禁令稱，東海部分水域範圍內可能有火箭殘骸墜落，禁止船隻駛入相關水域。

國防部16日表示，中共上午9時36分，自甘肅酒泉發射衛星，其飛行軌道通過台灣北部外海上空。對此，國防部強調，國軍運用聯合情監偵措施，均能掌握火箭發射狀況；而部分火箭殘骸墜落台灣北部外海警示區，對我國土安全未造成影響。

對於大陸將在台灣北部劃設「禁飛區」，大陸外交部發言人汪文斌14日也回應，近期，中方的民航部門和有關海事部門都發布了相關通告。經向主管部門了解，按照慣例，民航部門提前發布航天活動影響空域的預告和通告，旨在提醒有關空中交通服務部門和空域用戶注意活動影響，是確保飛行安全負責任的做法。

汪文斌說，「針對此次航天活動發布的預告和通告，包含了可能影響的空域範圍。我注意到，前期有報導說中方劃設了『禁飛區』。這個說法是不準確的。」他還表示，相關空中交通服務部門應當據此採取措施，保障飛行安全。