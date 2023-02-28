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大陸 大陸焦點 特派現場

佈局低軌衛星賽道　陸「GW」 項目欲發射13000顆衛星PK馬斯克星鏈

▲▼SpaceX所提供的星鏈服務（Starlink）。（圖／路透社）

▲SpaceX提供的星鏈服務（Starlink）。（示意圖／路透社）

記者魏有德／綜合報導

馬斯克（Elon Musk）的星鏈技術提供的服務在烏俄衝突中起到一定作用，這也讓大陸官方更加重視佈局低軌衛星的重要性。港媒報導，解放軍太空工程項目近期一份論文提到，派遣近13000顆衛星來限制Starlink，該計劃則是一個代號為「GW」的神秘項目。

▲▼「星鏈」衛星在美國當地時間11日凌晨成功發射第21顆。（圖／達志影像／美聯社）

▲「星鏈」衛星發射升空。（圖／達志影像／美聯社）

《南華早報》報導，據中國人民解放軍（PLA）航天工程大學副教授徐燦率領的團隊稱，該項目的代號為「GW」，但字母背後的意義尚不清楚。

這份關於反Starlink措施的論文於2月15日首次發表在中國期刊《指揮控制與模擬》上。文章指出，北京太空工程大學的科學團隊表示，「GW」項目將包括新成立的中國衛星網路集團公司擁有的12992顆衛星，「儘管SpaceX預計到2027年將有12000顆衛星進入軌道，最終總共有40000個軌道設備，但這一嘗試將壓倒Starlink目前約3500顆衛星的數量。」

文章稱，研究人員希望確保中國在低軌道上佔有一席之地，並防止Starlink星座過度搶佔低軌道資源，同時，中國也可在其他軌道高度獲得機會和優勢，甚至壓制星鏈。

中國衛星網路集團公司曾提到，希望能使用自己的衛星來跟蹤並可能停用Starlink衛星。該小組的研究人員擔心Starlink衛星的機動性，「馬斯克的衛星可以用來瞄準和摧毀其他航天器。」

此外，大陸也希望能夠識別每顆Starlink衛星並清楚其動向，Starlink星鏈的潛在軍事用途持續增長，尤其是考慮到烏克蘭正在進行的衝突上。

大陸航太相關學者還建議發起一個國際「反星鏈」聯盟來支持這項目標。該聯盟或許會要求SpaceX公開公開其衛星的確切位置。不過，這些資訊若無法獲得，大陸監測Starlink的唯一機會便是將衛星送入軌道。

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