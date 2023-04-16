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「穀雨」貴人到！　3星座旺爆

「穀雨」過後，有3個星座運勢旺到爆。（示意圖／翻攝自pixabay）

▲「穀雨」過後，有3個星座運勢旺到爆。（示意圖／CTWANT提供）

圖文／CTWANT

24節氣中的「穀雨」在今年4月20日到來，是春季最後一個節氣，象徵天氣漸漸暖活，雨水增加。在這個時候，有3個星座運勢超旺，得到貴人的加持，福氣生起，名利雙收，過上幸福的生活。

根據《搜狐網》報導，穀雨過後有3個星座迎來好運，分別是射手座、天秤座及雙魚座。

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1.射手座：意志堅強的人，財產可以掠奪，但勇氣是奪不走的

聰明能幹而且一直不停前進，總是會堅持自己的決定，從不妥協或強迫，也非常有上進心，在追求的過程中幾乎不失敗。穀雨之後，身邊會有貴人和靠山，走到哪裡都會輕鬆找到幸福，金錢也會找上門來，變得更強大、更富有。

2.天秤座：記人之善，揚人之長，量人之難，助人

穀雨過後，運勢愈來愈旺，在貴人的加持下，金錢愛情隨之而來，努力會換來很大的收穫。

3.雙魚座：把簡單的事做透，把平凡的事做成經典，讓每一件小事都精彩

雖然比較不起眼，但很有能力，不斷學習和進步，看似嬌弱，實則交際廣泛，比想像中還要優秀和堅強。穀雨過後，將得到貴人的支持，財富會增長，愛情也會穩定。因為有魄力、有謀略，可以創造屬於自己的世界，並以此為榮。

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