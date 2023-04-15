在迪士尼工作「沒想像中美好」　前員工：對心理健康影響很大

▲ 亨特哈格經常在TikTok分享在迪士尼工作的辛酸內幕。（圖／Hunter IG）

圖文／CTWANT

1名迪士尼前員工在TikTok頻道上曝光她在樂園中扮演迪士尼公主的辛酸史，30歲的亨特哈格（Hunter Haag）在美國奧蘭多迪士尼扮演貝兒公主和長髮公主的角色，她在影片中表示，公司每8個月會對扮演者做「身體檢查」，以確保他們符合角色設定，在職場上也有會在背後捅人一刀的同事，她也在影片中向大家表示，在迪士尼工作並未如想樣中的美好。

30歲的亨特哈格（Hunter Haag）是美國奧蘭多迪士尼前員工，曾為美國綜藝節目《單身漢第26季》和《天堂單身漢第8季》的參賽選手，她經常在TikTok頻道中分享之前在迪士尼樂園扮演公主們的辛酸史。

▲ 30歲的亨特哈格（Hunter Haag）是美國奧蘭多迪士尼前員工，也曾參加許多美國綜藝節目。（圖／Hunter IG）

亨特在TikTok影片中表示自己是因COVID－19疫情而被解雇，在2016年至2021年期間，她負責扮演貝兒和長髮公主。她表示，當時若有人問到她的工作，為了讓角色保持神祕感，她必須對工作內容三緘其口，她每次都只能對外解釋自己在迪士尼商店內工作。

而且這些迪士尼角色扮演者就連在社群平台上發佈照片都必須小心，當有人在照片底下留言讚美時，必須是對角色的稱讚，而不是對扮演者本身。

亨特說道，這份工作對她的自信心產生極大打擊，因為這份工作完全是「靠臉吃飯」，在進到公司之後，她從未停止將自己與他人做比較，迪士尼還會對扮演者們每8個月做1次檢查，以確保他們的身材及樣貌仍然符合那些角色形象，若外表在檢查中不過關，則將不被允許繼續扮演這些迪士尼角色。

亨特補充說明表示，這些公主服裝甚至影響了她的身體健康，例如公主的裙子非常重，而長期戴著長髮公主的假髮也讓她頸椎出現問題。她更表示，工作地點通常都是室內，因此扮演者們很難在上班時間看見陽光。

而迪士尼員工並不是每個都如電影中主角們一樣善良，有些人會在別人背後偷說壞話，也有人會在別人背後捅刀，亨特分享道，曾經有個女生很想成為愛麗兒，最後她把原本的扮演者「拉下台」後順利獲得了這份工作。

亨特最後表示，在這樣的環境下工作對她的心理健康影響很大，在工作時她必須不斷假笑，就連當初與交往7年的男友分手時，也必須在工作中表現得一切都好。

眾多網友在看到亨特的影片後紛紛留言表示，原來迪士尼樂園的內幕是這樣，也有人感嘆道所謂「迪士尼的歡樂魔法」只限於遊客身上。

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