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台灣人峇里島「海關拍照」聲稱被索賄　印尼海關發聲明回應

▲▼印尼峇里島伍拉賴國際機場（Ngurah Rai Airport）。（圖／路透）

▲有台灣遊客聲稱，在海關拍照結果遭到索賄。圖為峇里島伍拉賴國際機場（Ngurah Rai Airport）。（圖／路透）

記者林彥臣／綜合報導

有一位台灣網友在PTT女生板（WomenTalk）發文，在海關排隊等入境的時候，拍了一張照片，過了10分鐘後就有海關人員現身，並且收走護照，帶進俗稱的「小黑屋」，經過討價還價之後，遭到開罰300美元（約合新台幣9100元）。相關事件被印尼媒體報導，引發熱烈討論，還驚動印尼海關發表聲明回應。

原PO發文表示，在海關排隊入境的時候，因為排隊隊伍很長，所以拍了張照片告訴當地司機「應該要等很久」，大概過了10分鐘，就有個海關人員來他旁邊，要求看他的護照，並把護照收走，也確認有拍照的事實。

海關人員後來在「小黑屋」當中提到，印尼海關是不能拍照的，有權將他遣返回國，政府的罰款是4000美元，長官念他初犯罰款400美元就好。之後經過討價還價之後，開罰300美元才得以入境。

13日「點滴網」（Detik）、「羅盤報」（Kompas）等多個媒體引述台灣報導，並在社群媒體上引發印尼網友熱烈討論。

有網友稱，「丟臉丟到國際」，或諷刺指「印尼海關揚名國際」。也有網友表示，在海關入境處本來就不能拍照，很多國家也有類似規定。

▲▼自拍,拍照。（圖／達志影像／示意圖）

▲其實很多國家都有機場入境處不能拍照的規定。（圖／達志影像／示意圖）

印尼媒體「liputan6」報導，機場有許多區域禁止拍照，像是航班安全檢查處、出入境區等，但通常相關人員只會要求旅客將照片從手機或相機上刪除。

針對這起事件，印尼海關發言人瓦達納（Hatta Wardhana）13日表示，「我們認為這起事件並非發生在海關負責的區域，因為我們沒有權力記錄指紋或在護照上蓋章，在機場禁區內拍照，不屬於海關的職責範圍，海關也沒有權力將旅客遣返。」

瓦達納稱，「我們認為發生在峇里島的這起事件，並不是在海關區域，但我們仍會嘗試與各方協調，了解真正問題為何，並與有關方面溝通。」

另外，瓦達納也表示，目前正與駐台北印尼經濟貿易代表處進行聯繫。

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