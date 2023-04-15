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眼鏡配「濾藍光鏡片」有效嗎？　注意3件事才能真正保護眼睛

床上滑手機,床上,手機，睡前，睡覺。（圖／資料照）

▲食藥署指出，比起配戴特殊眼鏡，注意3點才能真正護眼。（圖／資料照）

記者柯沛辰／綜合報導

許多人擔心3C產品的藍光會傷害眼睛，甚至造成黃斑部病變，所以配眼鏡時都會挑選「濾藍光鏡片」。食藥署表示，美國眼科醫學會已經說明，目前沒有科學證據顯示藍光損害眼睛，反倒是不良習慣可能導致眼睛疲勞，因此應注意3點狀況。

關於「濾藍光眼鏡是否可以保護眼睛？」食藥署指出，根據美國眼科醫學會研究，關於藍光是否損害眼睛一事，目前缺乏科學證據。事實上，3C螢幕發出的光線並不會直接損害眼睛，但不良的用眼習慣將導致眼睛疲勞，應注意使用時間及周遭光線是否充足，而非配戴特殊眼鏡來防止3C所產生的光線。

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如果想要真正保護眼睛，食藥署呼籲：一、減少使用3C時間；二、適當調降螢幕亮度；三、用眼時保持充足的環境光線，「才是最正確且有效的做法！而非配戴特殊眼鏡來防止3C所產生的光線。」

至於調整螢幕亮度的標準，食藥署建議「調降到舒適且不困難觀看的亮度，更能保護眼睛」。如果民眾不安心，仍想購買藍光眼鏡，可以先試戴，避免影響到自身工作的視覺需求。

此外，食藥署也補充，儘管美國食品藥物管理署（FDA）建議，每天從食物中攝取6毫克葉黃素，可降低白內障及黃斑部病變風險，對保健視力的確有幫助，但葉黃素無法改善「近視」，減少使用3C產品、確保照明充足、注意姿勢以及適當休息才是根本之道。

▼濾藍光眼鏡有效嗎？食藥署解答了。（圖／食藥署）

▲▼眼鏡配「濾藍光鏡片」有效嗎？　注意3件事才能真正保護眼睛。（圖／食藥署）

 

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