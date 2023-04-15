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社會 社會焦點 保障人權

人氣牛肉麵店超噁！肉掉地上撿起來放回去　顧客怒：看到3次都這樣

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義山區一家人氣牛肉麵店被民眾指控，員工在大馬路邊滷牛肉時，竟把掉在地上的牛肉撿起來放回去，滷汁筒旁更有蒼蠅不斷飛來飛去，讓人對於該店的食品安全感到堪憂。

▲▼ 嘉義山區人氣牛肉麵遭爆，員工習慣性將掉在地上牛肉塊撿回再煮 。（圖／讀者提供）

▲▼ 嘉義山區人氣牛肉麵遭爆員工於煮牛肉過程，三次掉在地上牛肉塊都被員工撿回未沖洗就直接丟回再煮 。（圖／讀者提供）

▲▼ 嘉義山區人氣牛肉麵遭爆，員工習慣性將掉在地上牛肉塊撿回再煮 。（圖／讀者提供）

▲▼ 嘉義山區人氣牛肉麵遭總是高朋滿座 。（圖／讀者提供）

位於嘉義竹崎台三線鹿滿段的人氣牛肉麵店，每天上午7點不到就坐滿內用或等著外帶的顧客，卻遭民眾檢舉備餐環境位於大馬路邊，備餐區旁蒼蠅不斷，員工甚至將掉在地上滷好的牛肉塊，由地上撿起來後再丟回備餐的盤子裡。

▲▼ 嘉義山區人氣牛肉麵遭爆，員工習慣性將掉在地上牛肉塊撿回再煮 。（圖／讀者提供）

▲▼嘉義山區人氣牛肉麵每碗百餘元相當受到歡迎。（圖／讀者提供）

投訴民眾表示，自己跟家人前往用餐，卻驚見滷牛肉的員工前後三次將掉在地上的牛肉撿回去放在盤子，先是一位阿姨但以為會清洗再處理但卻沒有，隨後接手的年輕人也是將牛肉塊放回盤子被自己拍下，直到第三次掉在地上，才看到員工將掉在地上的牛肉拿去洗後才再放回盤子，讓他質疑自己眼前的這碗麵的乾淨程度。

▲▼ 嘉義山區人氣牛肉麵遭爆，員工習慣性將掉在地上牛肉塊撿回再煮 。（圖／讀者提供）

針對顧客的質疑，店老闆表示，他們的滷桶不像一般店家都在室內，而在戶外因此掉在地上肉塊，他的做法是會直接丟掉，但員工的作法是會撿起來沖洗完再煮不可能像投訴民眾所言。他也提到因為自家生意很好，因此同業忌妒眼紅他能理解。

該店被當地顧客評論「用料實在、湯頭道地」，顧客不僅稱讚店內牛肉品質好、Q彈麵條、開胃酸菜，更說不論是原味、紅燒、烏龍及麻辣等口味都好吃，是嘉義近年新掘起的牛肉麵店。

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