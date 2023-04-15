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行竊被取消會員資格....紅衣女大鬧健身房　挑釁員工「你打啊」

▲▼一名女竊賊不滿被開除會員大鬧健身房，還挑釁男員工「你打啊」。（圖／翻自社會事新聞影音，下同）

▲▼一名女竊賊不滿被開除會員大鬧健身房，還挑釁男員工「你打啊」。（圖／翻自社會事新聞影音，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中市45歲陳姓女子在一中商圈某家健身房偷竊被逮，2天後要去運動結果發現會員資格已經被取消，陳女心生不滿在店內滋事鬧場，被警方依違反社維法送辦，不料，陳女過3天又去健身房散發「小偷猖狂」的傳單，且企圖強行進入店內，還衝撞並挑釁男員工「你打我啊」，影響店家生意，警方三度到場好說歹說終於勸離。

▲▼一名女竊賊不滿被開除會員大鬧健身房，還挑釁男員工「你打啊」。（圖／翻自社會事新聞影音，下同）

有網友在網路社群上傳一段健身房糾紛影片，影片中身穿紅衣服的陳女與健身房員工相互叫囂，員工以陳女偷竊其他會員物品被法辦，危及會員安全為由開除會籍，要求她離開，陳女不但不從，還強行要進入店內，但被員工阻擋，出言挑釁「你打啊，打我啊」。

▲▼一名女竊賊不滿被開除會員大鬧健身房，還挑釁男員工「你打啊」。（圖／翻自社會事新聞影音，下同）

據了解，陳女8日因涉嫌在店內偷竊其他會員包包（內有皮夾、手機、證件），依竊盜現行犯逮捕送辦，被檢察官限制住居。陳女10日又前往現場，店家口頭告知陳女會員身分已被取消，陳女當場發飆，質疑「合約書有載明偷竊就會開除會籍嗎？」她覺得不公平在店內叫囂，員警二度到場，將陳女依社會秩序維護法第68條送辦裁罰。

沒想到，陳女13日再度前往店家，並在店家內外發放印有「小偷猖狂，請小心隨身財物或暫至其他分店遠離危險 ，萵苣關心您」等字眼的傳單，員工制止並要求她離開，但陳女拒絕配合，並在現場喧嚷滋擾。

員警獲報後再度前往現場，除確認開除會籍的函文無誤後，告誡陳女應即離去，不得進入該營業場所，最後在眾人勸說下，陳女才心不甘情不願地離去，結束一場鬧劇。

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